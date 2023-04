fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów

Marzenie kibiców Ruchu Chorzów o powstaniu nowego stadionu wydaje się coraz bardziej realne

Wygląda na to, że kluczową datną w kontekście nowej ery w historii klubu z cichej może być 26 kwietnia 2023 roku

Przemier Mateusz Morawiecki złożył oficjalną obietnicę związaną z finansowym wsparciem budowy nowego stadionu dla 14-krotnego mistrza Polski

Drgnęło w sprawie nowego stadionu dla Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Co prawda większość wielkich piłkarskich fim ma już nowoczesne areny od dawna. Tymczasem Niebiescy musieli cały czas zmagać się z trudnościami gry na obiekcie przy Cichej, który już dawno swój prime ma za sobą.

Ostatnio temat powstania nowej areny dla Ruchu nabrał rozpędu. Na początku roku zdementowane zostały maszty oświetleniowe, które zniszczył czas. Wydawało się, że Niebiescy musieli zmagać się z ogromnym pechem. W związku z tym, że obiekt przy Cichej nie spełniał wymogów licencyjnych, to chorzowianie musieli tymczasowo przeprowadzić się do Gliwic. Arena Piasta jest regularnie wypełniana kibicami Niebieskich, którzy liczą się w grze o awans do Ekstraklasy, zajmując aktualnie drugie miejsce.

W środę natomiast doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z władzami Chorzowa. W trakcie spotkanie padły konkretne obietnice, o czym w swoim wpisie na Twitterze poinformował premier.

“Wiem, że piłka nożna jest bardzo ważną kwestią dla mieszkańców Śląska. Świadczy o tym chociażby to, że dwie drużyny ze śląska mają złotą gwiazdkę, a Ruch Chorzow ma najwiecej, po Legii Warszawa, tytułów mistrza Polski. I nieważne, kto jakiemu klubowi kibicuje – sport ma łączyć, a nie dzielić, tak samo jak i rząd Prawa i Sprawiedliwości chce łączyć, a nie dzielić oraz wspierać rozwój infrastruktury sportowej, by była nowoczesna i dostępna dla wszystkich” – napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

“Dlatego dziś spotkałem się z władzami Chorzowa i władzami Ruchu Chorzów – Prezydentem Andrzejem Kotalą, Zastępcą Prezydenta Miasta Chorzów Marcinem Michalikiem, Prezesem Ruch Chorzów Sewerynem Siemianowskim oraz Przewodniczącym RN Ruchu Chorzów Marcinem Mańką, by potwierdzić wcześniejsze obietnice, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dołoży do budowy nowego stadionu drużyny Niebieskich 50 procent kosztu inwestycji, czyli ok. 100 mln zł. W spotkaniu uczestniczyła również radna Miasta Chorzowa z PiS – Bernadeta Biskup” – czytamy dalej.

“Spełniamy obietnice, jesteśmy wiarygodni i chcemy, by jak najwięcej kibiców ze Śląska miało radość z kibicowania na nowym stadionie jak najszybciej!” – podsumował premier w swoim wpisie.

