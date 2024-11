Wisła Kraków tuż przed zimową przerwą zmierzy się w roli gościa z Polonią Warszawa w meczu 19. kolejki Betclic 1. Ligi. Tym razem to może być święto dla kibiców Białej Gwiazdy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła Kraków będzie mogła liczyć na wsparcie kibiców na wyjeździe

Wisła Kraków w trakcie sezonu 2024/2025 mierzy się z bojkotem na większości polskich stadionów. Tymczasem wyłamie się z niego Polonia Warszawa. Biuro prasowe klubu z siedzibą przy ulicy Konwiktorskiej opublikowało na oficjalnej stronie internetowej komunikat, w którym jasno daje do zrozumienia, że kibice Białej Gwiazdy będą mogli być obecni na trybunach obiektu jako zorganizowana grupa.

“Działając w duchu sportowej rywalizacji oraz fair play informujemy, że na meczu 19. kolejki Betclic 1. Ligi – 06.12.2024 – przyjmiemy na stadionie przy Konwiktorskiej 6 zorganizowaną grupę kibiców Wisły Kraków” – brzmi wiadomość.

“Rywalizacja to główny powód, dla którego kochamy piłkę nożną. Ten sport to dla nas piękne, pozytywne emocje – pasja, radość i poczucie jedności. Zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią jest przeżywanie emocji związanych z kibicowaniem swojej drużynie na żywo, na trybunach. Wysiłek kibiców, którzy jeżdżą za swoją drużyną po całej Polsce, by wspierać ją dopingiem, musi zostać doceniony, dlatego nie widzimy powodów, dla których podczas święta futbolu jakim jest niewątpliwie mecz Polonii Warszawa z Wisłą Kraków – dwóch zasłużonych w historii klubów piłkarskich – miałoby zabraknąć kibiców drużyny gości” – czytamy dalej.

“Jako Klub, odnosimy się z szacunkiem do wszystkich. Każdy, kto podziela nasze wartości, będzie zawsze mile widziany podczas meczów Polonii w naszym domu przy #K6, który ma być miejscem bezpiecznym dla każdego bez wyjątku. Dlatego serdecznie zapraszamy zorganizowaną grupę kibiców Wisły Kraków na nasz mecz do sektora gości. Niech na boisku zwycięży lepszy zespół, a trybuny rozbrzmią głośnym, kulturalnym dopingiem dla swoich drużyn” – podsumowano w komunikacie.

Zanim jednak dojdzie do potyczki w stolicy Polski z udziałem Wisły, to na drodze krakowskiej ekipy staną jeszcze dwaj rywale. Najpierw piłkarze Białej Gwiazdy zagrają z Chrobrym Głogów na wyjeździe już 16 listopada. Z kolei na swojej arenie 22 listopada wiślaków czekać będzie starcie ze Stalą Rzeszów. Z kolei w ramach 18. kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zespół Mariusza Jopa zmierzy się u siebie z ŁKS-em.

