fot. PressFocus Na zdjęciu: Radoslav Latal

Trudne warunki atmosferyczne uniemożliwiły rozegranie w sobotni wieczór meczu Bruk-Bet Termalica – Puszcza

Nowy termin spotkania zostanie przekazany w późniejszym terminie

Obie ekipy walczą w tej kampanii o awans do elity

Mecz na szczycie 1 Ligi odbędzie się w innym terminie

Bruk-Bet Termalica i Puszcza Niepołomice to dwie ekipy, które mają rozbudzone apetyty związane z walką o wywalczenie awansu do Ekstraklasy. Jednocześnie bezpośrenie starcie z udziałem obu ekip zapowiadało się bardzo ciekawie.

ℹ️ Ze względu na warunki atmosferyczne spotkanie #BBTPUN odwołano. Nowy termin poznamy wkrótce. pic.twitter.com/P4xIDG1bEg — Bruk-Bet Termalica (@BB_Termalica) March 11, 2023

Ostatecznie jednak murawa na stadionie w Niecieczy względem arbitrów nie nadawała się do gry. Decyzja może dziwić, mając na uwadze to, że w Niepołomicach, czy w Gliwicach w tym sezonie spotkania rozgrywają dwie drużyny i murawa na tych obiektach pozostawia wiele do życzenia. Mimo wszystko mecze się odbywają.

Na dzisiaj nie jest znany nowy termin rozegrania starcia z udziałem zespołów Radoslava Latala i Tomasza Tułacza.

Czytaj więcej: Wisła Kraków – GKS Tychy: na kłopoty Luis Fernandez [WIDEO]