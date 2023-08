Plewnia ma odpowiadać za naprawę w Głogowie

Nowym trenerem pierwszoligowego Chrobrego Głogów zostanie Piotr Plewnia.



Do tej pory prowadził tylko Odrę Opole przez 1,5 roku, gdzie był wcześniej asystentem 8 lat i jest jej wychowankiem. Chrobry to ostatni zespół w tabeli po 4. kolejkach, więc jest co naprawiać. @Meczykipl