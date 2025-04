Miedź Legnica goni czołówkę. Czas nad derby Dolnego Śląska

Chrobry Głogów podejmie Miedź Legnica w 30. kolejce Betclic 1. Ligi. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (27 kwietnia) o godz. 17:00. Goście chcą zbliżyć się do ligowej czołówki.

Gorące derby w Głogowie

Chrobry Głogów zmierzy się z Miedzią Legnica w niedzielnym meczu 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Derby Dolnego Śląska zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco. Pomarańczowo-Czarni mają cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, podczas gdy drużyna Wojciecha Łobodzińskiego zajmuje miejsce barażowe, które daje szansę na awans do Ekstraklasy.

Forma głogowian pozostawia jednak sporo do życzenia, ponieważ wygrali tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań. W ubiegły weekend musieli uznać wyższość Górnika Łęczna. Z kolei w Legnicy nastroje są bojowe. Miedź celuje w powrót do piłkarskiej elity, ale w końcówce sezonu musi zachować maksymalną koncentrację, by nie wypuścić szansy z rąk.

Kamil Antonik błyszczy

Chrobry 21 kwietnia uległ na wyjeździe Górnikowi Łęczna (0:1). Głogowianie stracili decydującą bramkę w 73. minucie meczu z Dumą Lubelszczyzny. Wcześniej zdołali urwać punkty Arce Gdynia, remisując (2:2) po zaciętym spotkaniu. W kwietniu przegrali również z Wisłą Kraków (1:2), ale też odnieśli cenne zwycięstwo nad Zniczem Pruszków, pokonując rywali (3:2).

Legniczanie mają za sobą zacięte starcie z Wartą Poznań (3:2), która walczy o utrzymanie w 2. Lidze. Świetne zawody rozegrał Kamil Antonik, który zdobył bramkę i dołożył dwie asysty. Wcześniej Miedź zremisowała bezbramkowo z Kotwicą w Kołobrzegu. Na uwagę zasługuje także cenny triumf nad Ruchem Chorzów (2:1) na Stadionie Śląskim.

Wygrana Miedzi w Legnicy

Jesienią w derbach Dolnego Śląska rozegranych w Legnicy górą była Miedź, która skromnie pokonała Chrobrego (1:0).Jedyną bramkę w meczu zdobył w 27. minucie Bartosz Kwiecień po asyście Adnana Kovacevicia. W poprzednim sezonie bezpośrednia rywalizacja między zespołami dwukrotnie kończyła się podziałem punktów. Najpierw bezbramkowym remisem w Głogowie, a następnie rezultatem (1:1) na obiekcie Miedzi.

Goście faworytem

Wedle kursów bukmacherskich w ofercie Betclic, faworytem niedzielnych derbów Dolnego Śląska jest Miedź Legnica. Kurs na wygraną gości został ustalony na poziomie 1.91, zaś triumf Chrobrego Głogów wyceniono na 3.70.

Spotkanie Chrobrego Głogów z Miedzią Legnica w 28. kolejce Betclic 1. Ligi rozpocznie się w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 17:00.

