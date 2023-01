PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Jak donosi Mateusz Miga z TVP Sport, przebieg spotkania Białej Gwiazdy mógł być daleki od sportowego fair play. W sparingowym starciu Wisła Kraków – LASK duże kwoty postawiono na zakład, który zakładał przynajmniej cztery gole w meczu.

Zgodnie ze słowami Mateusza Migi na wydarzenie “over (powyżej) 3,5 gola” w starciu Wisła Kraków – LASK postawiono 41 tysięcy złotych. Do przerwy to Biała Gwiazda prowadziła po trafieniu Luisa Fernandeza, natomiast po zmianie stron Austriacy “wzięli się do roboty” i zdobyli trzy bramki, przy okazji nie tracąc żadnej.

Na kurs over 3,5 w meczu @WislaKrakowSA – LASK postawiono już 41 tysięcy euro. To niespotykane liczby w przypadku tego typu meczów sparingowych. @sport_tvppl — Mateusz Miga (@MateuszMiga) January 27, 2023

Towarzyski pojedynek zakończył się wynikiem 1:3, a więc w meczu padło więcej niż “3,5 bramki”. Według słów dziennikarza TVP sport kwota, jaką postawiono na to wydarzenie jest zdecydowanie zbyt wysoka, jak na charakter spotkania, które było przecież wyłącznie sparingiem.

No i weszło… 1:3. — Mateusz Miga (@MateuszMiga) January 27, 2023

Zgodnie z wypowiedziami użytkowników Tweetera, którzy zamieścili komentarz pod postem Migi, a także samego autora, który zamieścił stosowne nagranie z akcji, sędzia “wyjątkowo rzetelnie” podchodził do swojej pracy, a jego decyzje wpłynęły na rezultat potyczki w Turcji. Ostatnia bramka dla LASK padła dopiero w 89. minucie.