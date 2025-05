Mecz o wielką stawkę. Termalica i Górnik Łęczna walczą o Ekstraklasę

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Karasek

Termalica krok od powrotu do Ekstraklasy

Dwa lata spędziła Termalica Bruk-Bet Nieciecza w na poziomie pierwszej ligi i wszystko wskazuje na to, że to już koniec. Musiałaby zdarzyć się istna tragedia, aby Słonie nie zagrały w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Aktualnie z dorobkiem 62 punktów zajmują 2. miejsce w Betclic 1. Lidze i są o krok od powrotu do elity. Do końca rozgrywek pozostały trzy spotkania, a jedno z nich w najbliższą niedzielę.

Przed własną publicznością zmierzą się z Górnikiem Łęczna. To spotkanie może być decydujące, jeśli Termalica odniesie zwycięstwo, a Wisła Płock przegra swój mecz. Patrząc jednak na ostatnie wyniki zespołu, nie będzie to łatwe zadanie, ponieważ Bruk-Bet wygrał tylko dwa z pięciu ostatnich starć. Komplet punktów padł ich łupem w rywalizacji ze Zniczem Pruszków (1:0) i ŁKS-em Łódź (2:1). Przed tygodniem musieli uznać wyższość Arki Gdynia, przegrywając (1:2), zaś wcześniej zremisowali z Wisłą Kraków (2:2).

Nadzieja na baraże wciąż jest, Górnik potrzebuje szczęścia i mocnego finiszu

Górnik Łęczna wygrywając wszystkie mecze do końca sezonu oraz licząc na potknięcia Polonii Warszawa, wciąż ma szanse na grę w barażach o Ekstraklasę. Aktualnie z dorobkiem 49 punktów zajmują 7. miejsce w lidze, a strata do TOP6 wynosi tylko 3 oczka. Niestety dla kibiców klubu z Łęcznej w ostatnich tygodniach ich ulubieńcy zaczęli gubić punkty. Na domiar złego miało to miejsce w starciach ze słabszymi drużynami. Najpierw zremisowali z Odrą Opole (0:0), a następnie przegrali u siebie z Pogonią Siedlce (1:3).

Wcześniej mogli pochwalić się serią pięciu zwycięstw z rzędu. W pokonanym polu zostawili m.in. Chrobry Głogów (1:0), Wartę Poznań (2:0) czy Ruch Chorzów (2:0). Pod koniec sezonu kalendarz im nie sprzyja, gdyż oprócz starcia z Termaliką, czeka ich mecz z Wisłą Płock i GKS-em Tychy.

Trzy zwycięstwa Bruk-Betu z rzędu i zero straconych goli

Bezpośrednie mecze pomiędzy Termaliką a Górnikiem Łęczna przeważają na korzyść Słoni. Zespół z Niecieczy w ostatnich trzech spotkaniach odniósł komplet zwycięstw, a na dodatek nie stracił ani jednej bramki, zdobywając sześć goli. W pierwszej części sezonu wygrali (2:0). Natomiast w poprzedniej kampanii pokonali rywali na wyjeździe (1:0), a w meczu u siebie (3:0).

Betclic uważa Termalikę za faworyta niedzielnego meczu

Termalica Bruk-Bet Nieciecza powinna odnieść pewne zwycięstwo w starciu z Górnikiem Łęczna. Tak przynajmniej wynika z przewidywań bukmacherów, którzy typują łatwy komplet punktów. Wygraną gospodarzy oszacowano z kursem 1.63, zaś triumf gości ze współczynnikiem 4.70.

