ŁKS zainteresowany rozchwytywanym trenerem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u

Dawid Szulczek na radarze ŁKS-u

ŁKS spadł w sezonie 2023/2024 z PKO Ekstraklasy. Niemniej władze klubu nie zamierzają rozpaczać z tego powodu. Aktualnie trwają poszukiwania nowego szkoleniowca. Ciekawymi wieściami w sprawie podzielił się Mariusz Bielski z Kanału Sportowego. Według jego wieści działacze łódzkiego klubu są zainteresowanie zatrudnieniem Dawida Szulczka na stanowisko szkoleniowca.

ŁKS jest zatem kolejnym klubem, z którym łączony jest młody trener. Wcześniej pojawiły się wieści, że Zagłębie Lubin może zatrudnić Szulczka. Najnowsze wieści na temat Zagłębia wskazuje jednak, że Waldemar Fornalik ma przedłużyć umowę z klubem z Lubina.

Po spadku z ligi z klubem z Łodzi zakończył współpracę trener Marcin Matysiak. Wcześniej ŁKS był prowadzony przez Piotra Stokowca oraz Kazimierz Moskal. Wynik pod dowództwem obu szkoleniowców nie spełniały jednak oczekiwań kibiców i władz klubu.

Nowy sezon ligowy w 1 Lidze wystartuje już 19 lipca i potrwa do 26 maja 2025 roku. Z kolei na połowę czerwca planowane jest ogłoszenie dokładnego terminarza rozgrywek z harmonogramem spotkań. W roli głównych kandydatów do awansu mogą znajdować się między innymi chorzowski Ruch czy Wisła Kraków. Ambitna plany związane z grą o awans do elity mają również takie ekipy jak: Wisła Płock, Miedź Legnica czy GKS Tychy.

