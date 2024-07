Franco Romano/Alamy Na zdjęciu: Hubert Idasiak

ŁKS chce gracza Napoli

ŁKS Łódź w minionym sezonie spadł z PKO Ekstraklasy i po roku przerwy wrócił do Betclic 1. ligi. Rycerze Wiosny mają jednak zamiar szybko wrócić do elity, w czym pomóc mają liczne transfery ciekawych graczy. Jak do tej pory Robert Graf, który odpowiada za transfery, sprowadził do zespołu kilku ciekawych zawodników. Mowa tu m.in. o Maksymilianie Sitku oraz Mateuszu Kupczaku z Warty Poznań.

Jednak nadal zespół z Łodzi potrzebuje wzmocnień na kilku pozycjach. Jedną z nich jest obsada bramki. ŁKS planuje na tej formacji sprowadzić ciekawego gracza. Według informacji przekazanych przez “lodzkisport.pl” na testach w drużynie prowadzonej przez Jakuba Dziółkę pojawił się Hubert Idasiak.

Jest to 22-letni golkiper, który przez ostatnie lata był związany z SSC Napoli, z którym zdobył m.in. mistrzostwo Włoch. Jednak w seniorskiej drużynie siedział tylko na ławce rezerwowych. Poza tym rozegrał w swojej karierze 67 spotkań w Primaverze, gdzie dziewięć razy zachował czyste konto. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 150 tysięcy euro.

