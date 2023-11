IMAGO / Piotr Kucza - Newspix Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w sobotę pojawił się na obchodach 100-lecia Znicza Prószków. W tym klubie napastnik rozpoczynał swoją przygodę z futbolem i grał w latach 2006-2008, by następnie trafić do Lecha Poznań.

Kapitan reprezentacji Polski pojawił się też na scenie i w krótkim przemówieniu przyznał, jak ważny w jego życiu jest Znicz Pruszków. – Przyszedłem tutaj po kontuzji, w ciężkim czasie. Wszystko co osiągnąłem to też dzięki temu Klubowi. Znalazłem tutaj swój Dom – mówił Robert Lewandowski.

Na gali 100-lecia Znicza oprócz Roberta Lewandowskiego był obecny także selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz. Oprócz tego wśród zaproszonych gości znaleźli się działacze, trenerzy i piłkarze związani z długą historią klubu.

Dla Lewandowskiego i Probierza było to z kolei oderwaniem od reprezentacyjnych obowiązków. Już we wtorek Biało-czerwoni w towarzyskim meczu zmierzą się z Łotwą. Nasza kadra będzie miała okazję przynajmniej do częściowej rehabilitacji za nieudane eliminacje do Euro 2024.

