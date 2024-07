Kotwica Kołobrzeg przeżywa "burzliwy" okres. Przygotowania do sezon Betclic 1 Ligi zakłóca fatalna sytuacja finansowa. Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl informuje o tym, co dzieje się w klubie na dwa dni przed premierowym meczem.

Szymon Górski / PressFocus Na zdjęciu: Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Krakow

1 Liga: strajk w szeregach beniaminka

Betclic 1 Liga rusza już w piątkowy wieczór. Sezon 2024/25 otworzy spotkanie Polonia Warszawa – Znicz Pruszków. Wszystkie drużyny rywalizujące na zapleczu PKO BP Ekstraklasy powinny być już gotowe do nowych rozgrywek, jednak sytuacja przynajmniej w jednej z nich jest wyjątkowo daleka od idealnej.

Kotwica Kołobrzeg mierzy się z ogromnymi problemami finansowymi. Piłkarze beniaminka nie mogą liczyć na regularną wypłatę wynagrodzenia, ponadto nie otrzymali premii za awans. Zawodnicy wydali oficjalne oświadczenie, w którym poinformowali o kryzysowej sytuacji. Jednak to nie przyniosło spodziewanego efektu.

Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl ujawnił, że gracze Kotwicy nie rozpoczęli porannego treningu zgodnie z planem. Trwa strajk, który ma wymusić na prezesie klubu dotrzymanie obietnicy i wykonanie przelewów. Adam Dzik ma czas do 13:30 – jeżeli do tej pory nie pieniądze nie znajdą się na ich kontach, drugi trening także nie dojdzie do skutku.

Kotwica Kołobrzeg rozpoczyna sezon wyjazdowym meczem z Wisłą Płock. To spotkanie zaplanowano na niedzielę, 21 lipca o godzinie 12:00.