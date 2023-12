fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków jest obecnie prowadzona przez Mariusza Jopa, dotychczasowego trenera rezerw

Jarosław Królewski zdradził, że nie chciał zwalniać Radosława Sobolewskiego

Po porażce z Termalicą Sobolewski podał się do dymisji

Królewski nie chciał zwalniać Sobolewskiego

Po nieco ponad roku zakończyła się przygoda Radosława Sobolewskiego w roli pierwszego trenera Wisły Kraków. Po porażce z Termalicą szkoleniowiec podał się do dymisji, czego domagała się większość kibiców Białej Gwiazdy. Jarosław Królewski przyjął dymisję Sobolewskiego, którego tymczasowo zastępuje Mariusz Jop.

Królewski był regularnie krytykowany za to, że w dalszym ciągu brnął w projekt z Sobolewskim, który ewidentnie nie przynosił oczekiwanych rezultatów. Prezes Wisły Kraków zdradził, że gdyby nie dymisja, nie zwolniłby trenera po fatalnym meczu w Niecieczy.

– To jest taki okres, szczególnie w Wiśle Kraków, że każdy jest pod napięciem. Trener podjął taką decyzję przede wszystkim patrząc na zespół i całą społeczność, nie tylko na własne interesy. Patrzę na to w trochę szerszy sposób niż wszyscy i widzę trochę więcej niż inni. Mam więcej danych niż to co widzimy w telewizji i oczywistym jest, że gdyby Radosław Sobolewski nie podał się do dymisji, to wciąż byłby trenerem Wisły Kraków, bo ja bym go nie zwolnił po meczu z Niecieczą. Myślę, że to jest oczywiste i obiektywne dla tych wszystkich, którzy obserwują mnie i to co robię.

– Zdecydowały kwestie poza merytoryczne, związane z tym jak po prostu czuje się Radek. Jak widzi to co dookoła się dzieje i jak chciałby ściągnąć presję z innych. Dlatego podjąłem decyzję, że tę dymisję przyjmę – wyjaśnił Królewski.

