PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Sekulski

Remis w Płocku na start niedzieli z 1. ligą

Pierwszym niedzielnym meczem Betclic 1. ligi było spotkanie Wisły Płock z Kotwicą Kołobrzeg. Już o godzinie 12:00 na stadionie w Płocku mierzyły się dwa zespoły, które przed tym sezonem są na zupełnie odmiennych miejscach w ligowej rzeczywistości. Z jednej strony bowiem Nafciarze, którzy w lecie dobrze się wzmocnili i są według wielu jednym z głównych kandydatów nawet nie do baraży, a do bezpośredniego awansu do PKO Ekstraklasy. Z drugiej zaś piłkarze z Kołobrzegu mieli swoje problemy natury organizacyjnej i finansowe, o czym głośno było w ostatnim czasie.

Niemniej w samym meczu absolutnie nie było tego widać. Co więcej, w pierwszej połowie gry, to zespół gospodarzy wyglądał jak beniaminek 1. ligi, a nie stary ligowy wyjadacz. To właśnie w tej odsłonie gry na prowadzenie wyszli podopieczni trenera Ryszarda Tarasiewicza. W 13. minucie meczu efektownym trafieniem popisał się Michał Cywiński, który z woleja uderzył wybitą piłkę na skraju linii szesnastego metra.

Kotwica Kołobrzeg prowadzi z Wisłą Płock! 👀



Pięknym uderzeniem popisał się Michał Cywiński ⚽️



🔴📲 Oglądaj #WPŁKOT ▶ https://t.co/RnqYQtwV1b pic.twitter.com/wpKBmnIrpO — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 21, 2024

Z kolei druga odsłona gry należała już bardziej do Wisły, która oprócz gola zdobytego w 48. minucie rywalizacji przez Macieja Famulaka miała kilka dobrych, groźnych sytuacji do pokonania dobrze dysponowanej tego dnia obrony Kotwicy Kołobrzeg. Finalnie jednak mecz zakończył się wynikiem 1:1.

