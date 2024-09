Wisła Kraków gubi kolejne punkty. Beniaminek zaskoczył Białą Gwiazdę [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Kotwica Kołobrzeg remisuje z Wisłą Kraków

Wisła Kraków w ramach 8. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi wybrała się nad morze. To właśnie tam “Biała Gwiazda” mierzyła się z Kotwicą Kołobrzeg. Podopieczni Kazimierza Moskala w tygodniu zaprezentowali się znakomicie. Zespół 57-letniego finalnie nie zdołał zakwalifikować się do Ligi Konferencji Europy, ale zdołał pokonać w wyjazdowym meczu rewanżowym Cercle Brugge rezultatem aż 4:1. Beniaminek natomiast przystępował do niedzielnej rywalizacji po fatalnym ostatnim spotkaniu ze Zniczem Pruszków, które zakończyło się porażką 0:1.

Pierwsza odsłona rywalizacji toczyła się zdecydowanie pod dyktando Wisły Kraków. Goście częściej operowali piłką przy nodze, a także oddawali więcej strzałów na bramkę. “Biała Gwiazda” jednak nie zdołała strzelić gola, a zrobiła to niespodziewanie Kotwica Kołobrzeg. W 14. minucie Wołodymyr Kostewycz zagrał piłkę do Michała Kozajdy, który pokonał Antona Cziczkana. Beniaminek zatem schodził na przerwę z prowadzeniem.

Od początku drugiej połowy Wisła Kraków zaznaczyła swoją dominację nad Kotwicą Kołobrzeg. “Biała Gwiazda” miała swoje akcje bramkowe, ale w wielu sytuacjach na wysokości zadania stawał Marek Kozioł, golkiper rywali. W 84. minucie wreszcie udało się drużynie gości doprowadzić do wyrównania, a zrobił to mianowicie Angel Rodado. Trafienie hiszpańskiego napastnika było ostatnim akcentem tego meczu. Rywalizacja zakończyła się remisem 1:1.

Wisła Kraków w kolejnym ligowym meczu zmierzy się z Wartą Poznań. Kotwica Kołobrzeg natomiast zagra z Arką Gdynia.

Kotwica Kołobrzeg – Wisła Kraków 1:1

Kozajda (14′) – Rodado (84′)