PressFocus Na zdjęciu: Ryszard Tarasiewicz

Z legendarnego Santosu do Kołobrzegu

Kotwica Kołobrzeg bardzo dobrze weszła w nowy sezon Betclic 1. ligi, ale im dalej w las, tym gra i wyniki zespołu Ryszarda Tarasiewicza są słabsze. Po dotychczasowych 10 meczach beniaminek ma na swoim koncie 13 punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli. Jednak w ostatnich czterech meczach zanotowali oni tylko dwa punkty i stracili aż 11 bramek, co dobitnie pokazuje, że zespół jest w słabszej formie.

Innym problemem Kotwicy jest fakt, że kadra zespołu jest bardzo wąska i właściwie grono piłkarzy, z których może wybierać trener Tarasiewicz jest niewielkie. Dlatego też nawet pomimo zamknięcia okienka transferowego klub szuka wzmocnień i właśnie ogłosił pozyskanie kolejnego nowego zawodnika. Podobnie jak w przypadku ostatnich ruchów kierunek jest bardzo podobny, Brazylia.

Beniaminek Betclic 1. ligi na swojej oficjalnej stronie poinformował, że nowym graczem drużyny został Cadu Bertolassi. Jest to 22-letni Brazylijczyk, który jest wychowankiem legendarnego brazylijskiego Santosu. To właśnie w tym klubie swoją karierę rozpoczynał Neymar czy wielki Pele. Cadu występuje jako prawy obrońca oraz wahadłowy, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 200 tysięcy euro. W dotychczasowej karierze zanotował 19 występów, w których zanotował dwie asysty.

