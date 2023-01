fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków szaleje na zimowym rynku transferowym, bowiem jej szeregi zasiliło już czterech zawodników, a lada moment może zostać ogłoszonych dwóch kolejnych. Dominującą nacją ściąganą do pierwszoligowej ekipy są Hiszpanie. Prezes “Białej Gwiazdy” Jarosław Królewski był gościem “Nocnych Gadek”, gdzie opowiedział więcej o obecnej polityce transferowej klubu.

Wisła Kraków pozyskała zimą już czterech zawodników

Celem na rundę wiosenną jest włączenie się do walki o awans do Ekstraklasy

Jarosław Królewski opowiedział o polityce transferowej “Białej Gwiazdy”

Wisła Kraków kontroluje budżet

Wisła Kraków ma za sobą słabą rundę jesienną. Początek sezonu układał się bardzo dobrze, bowiem “Biała Gwiazda” długo zajmowała fotel lidera i była traktowana jako główny faworyt do awansu do Ekstraklasy. Kolejne miesiące obnażyły wiele problemów, co w efekcie doprowadziło do zwolnienia Jerzego Brzęczka. Radosław Sobolewski również nie zdołał długofalowo poprawić wyników zespołu, przez co ten zimuje na dziesiątej lokacie w tabeli.

W trakcie przerwy Wisła Kraków nie próżnuje i prowadzi wiele zmian, które mają na celu ułatwić drużynie walkę o Ekstraklasę. Stanowisko dyrektora sportowego objął Kiko Ramirez, który wyraźnie ukierunkował działania klubu na Hiszpanię. W styczniu do Krakowa trafiło już czterech nowych zawodników, z czego trzech stanowią właśnie Hiszpanie. Kibice obawiają się. że ponownie może dojść do zachwiania równowagi w szatni, a także nadmiernego obciążenia budżetu. o polityce transferowej Wisły opowiedział prezes Jarosław Królewski.

– Mamy bardzo twarde założenia, jeśli chodzi o budżet. Piłkarze, którzy przychodzą mają podobne stawki i podobne kwestie dotyczące premii. Te stawki są na średnim poziomie z opcją powiększenia tego poziomu po awansie. Dla mnie kluczowe jest, aby Wisła liczyła się w walce o awans, natomiast kluczowe było również dokonanie zmian jakościowych w klubie. Nie mają one polegać wyłącznie na dokładaniu do budżetu. Naszym założeniem na tę rundę jest tak manipulować składem, aby tego budżetu nie zwiększać. Liczymy wręcz, że po ostatnich transferach do klubu wręcz zaoszczędzimy – mówi.

Wisła Kraków pozyskała Igora Sapałę, Alexa Mulę, Davida Juncę oraz Tachiego. Ponadto, aktualnie na testach przebywają Miki Villar i Sergio Benito. Królewski zdradził, że lada moment powinno dojść do ogłoszenia tej dwójki.

– Jeśli testy medyczne okażą się udane, dwóch kolejnych zawodników trafi do nas w czwartek lub piątek. Na dzisiaj nie przewidujemy już wzmocnień w środku pola. Transfery są robione w taki sposób, aby nowi zawodnicy byli w stanie później rywalizować w Ekstraklasie – przekazał.

