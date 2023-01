fot. PressFocus Na zdjęciu: Stefan Savić

Stefan Savić wraca do Ekstraklasy. Warta Poznań poinformowała, że były piłkarz Wisły Kraków przechodzi testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Stefan Savić był piłkarzem Wisły Kraków w latach 2020-2022

Później dołączył do tureckiego Tuzlasporu, z którym rozstał się na początku stycznia

Austriak przechodzi obecnie testy medyczne w Warcie Poznań

Warta Poznań ściąga znane nazwisko

Latem 2020 roku Stefan Savić przeprowadził się do Polski. Austriacki pomocnik podpisał kontrakt z Wisłą Kraków, a kibice widzieli w nim potencjał na gwiazdę całej Ekstraklasy. Wyróżniał się on świetnym wyszkoleniem technicznym, lecz jego obecność na boisku nie przekładała się na konkrety. Savić notował słabe liczby i nie pomógł “Białej Gwieździe” utrzymać się w elicie. Po spadku z Ekstraklasy Autriak opuścił Kraków i związał się z tureckim Tuzlasporem.

W nowym zespole wytrzymał zaledwie kilka miesięcy. Savić nie odgrywał istotnej roli, zaliczając łącznie jedenaście występów, w tym zaledwie trzy od pierwszej minuty. Na początku stycznia 29-latek rozwiązał kontrakt z tureckim drugoligowcem i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy.

Wszystko wskazuje na to, że Savić sfinalizuje swój powrót do Ekstraklasy. Warta Poznań poinformowała, że rozpoczął on testy medyczne. Jeśli przebiegną one pozytywnie – dojdzie do podpisania umowy. Poznaniacy pozyskają tym samym znane nazwisko na zasadach wolnego transferu.

Testy 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗮 𝗦𝗮𝘃𝗶𝗰𝗶𝗮 🔛🏋🏼



📸 @klaudia_berda / Warta Poznań

👊🏼 Rehasport 🩺 pic.twitter.com/jeqqVHkrpR — Warta Poznań (@WartaPoznan) January 25, 2023

Będzie to pierwsze zimowe wzmocnienie Warty. Jeśli Savić będzie miał okazję do pokazania pełni swoich umiejętności, z pewnością pomoże zespołowi w utrzymaniu wysokiej lokaty. Po rundzie jesiennej “Zielono-Biali” zajmują dziewiąte miejsce.

