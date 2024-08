GKS Tychy przedstawił następcę Dariusza Banasika

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

Artur Skowronek został trenerem GKS-u Tychy

Artur Skowronek od momentu rozstania z Zagłębiem Sosnowiec nie prowadził żadnej drużyny. W ostatnim czasie skupiał się na pracy przy komentowaniu spotkań z zaplecza PKO BP Ekstraklasy. 42-latek wraca jednak na trenerska ławkę, mając pomóc GKS-owi Tychy w wywalczeniu co najmniej miejsca premiowanego co najmniej grą w barażach o awans do elity.

Skowronek na stanowisku szkoleniowiec Zielono-czarno-czerwonych zastąpił Dariusza Banasika, który we wtorek 27 sierpnia za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z klubem z Tychów. Debiut nowego trenera w klubie z siedzibą przy ulicy Edukacji będzie miał miejsce w najbliższą sobotę, gdy GKS zmierzy się na wyjeździe z Wisłą Płock.

Skworonek to doświadczony trener, mając w swoim trenerskim CV kilka klubów. Prowadził między innymi Pogoń Szczecin, Polonię Bytom, Widzew Łódź, GKS Katowice czy Wisłę Kraków. Najlepszy czas zaliczył natomiast w Stali Mielec, gdzie w 45 spotkaniach, zanotował 24 zwycięstwa, 11 remisów i 10 porażek. Bilans punktowy trener był wówczas na poziomie 1.84.

Tyska ekipa aktualnie legitymuje się bilansem ośmiu punktów. GKS w siedmiu spotkaniach wygrał tylko raz, ale zaliczył również tylko jedną porażkę, ulegając ostatnio Bruk-Betowi Termalice (0:2). Na koncie Trójkolorowych jest też pięć remisów. Do strefy barażowej tyszanie tracą trzy oczka.

