GKS Tychy kontynuuje serię zwycięstw. Ich passę spróbuje przerwać Stal Rzeszów

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Śpiączka

Kierunek Ekstraklasa, GKS Tychy z serią trzech zwycięstw z rzędu

Walka o Ekstraklasę nabiera rumieńców. W środku stawki trwa zażarta rywalizacja o wejście do baraży. Jednym z uczestników tego wyścigu jest GKS Tychy, który ostatnio coraz mocniej puka do drzwi z napisem “baraże”. Drużyna pod wodzą Artura Skowronka odniosła trzy zwycięstwa z rzędu, co przyczyniło się do lepszej sytuacji w tabeli. GKS z dorobkiem 41 punktów zajmuje 8. miejsce, a strata do TOP6 wynosi tylko 5 punktów. Wszystko jeszcze może się zdarzyć, lecz tyszanie nadal muszą wygrywać swoje mecze.

Ich najbliższym rywalem będzie Stal Rzeszów, a więc zespół z widocznymi problemami. Nie ma lepszej okazji, aby zdobyć komplet punktów niż starcie z będącym w kryzysie zespołem. Na korzyść gospodarzy przemawia również fakt, że na wiosnę odniesli komplet zwycięstw w meczach przed własną publicznością.

Seria czterech meczów bez zwycięstwa, Stal walczy o przełamanie

Przez ponad miesiąc Stal Rzeszów nie odniosła żadnego zwycięstwa. Ostatni raz wygrali 1 marca w spotkaniu z Wartą poznań (1:0). Od tego czasu zanotowali jeden remis i ponieśli aż trzy porażki. Słabsza forma w ostatnim czasie wpłynęła na pozycję w tabeli, bowiem Stalowcy zajmują 12. miejsce z dorobkiem 34 punktów. Warto jednak pamiętać, że zespół Marka Zuba ma mniej rozegranych spotkań od reszty stawki.

O spadek bać się nie muszą, tak samo jak odległa wydaje się kwestia włączenia się do walki o baraże. Nad strefą spadkową mają 13 punktów przewagi. Natomiast strata do TOP6 Betclic 1. Ligi wynosi aktualnie 11 punktów. Poprawie sytuacji nie pomaga także terminarz, ponieważ czekają ich trudne przeprawy m.in. z Wisłą Kraków, Ruchem Chorzów czy Polonią Warszawa.

Mecze drużyny GKS Tychy Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 1 Ruch Chorzów 0 GKS Tychy 1 GKS Tychy 2 Wisła Płock 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 GKS Tychy 1 GKS Tychy 2 Pogoń Siedlce 0 Mecze drużyny Stal Rzeszów Stal Rzeszów 0 Wisła Płock 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Stal Rzeszów 1 Stal Rzeszów 2 Pogoń Siedlce 4 Stal Rzeszów 0 Chrobry Głogów 0 Warta Poznań 0 Stal Rzeszów 1

Stal rozbiła GKS, sześć goli w Rzeszowie

Wielkie zwycięstwo na jesień odniosła Stal Rzeszów w starciu z GKS-em Katowice. Podopieczni Marka Zuba nie dali żadnych szans rywalom, wygrywając aż (5:1). Kibice zebrani na stadionie już w pierwszej połowie mogli oglądać cztery bramki. Na listę strzelców po stronie gości wpisał się Maks Dziuba. Natomiast dla gospodarzy strzelali: Marcin Kaczor, Patryk Warczak, Krystian Wachowiak, Szymon Łyczko oraz trafienie samobójcze zaliczył Nemanja Nedić.

Kursy bukmacherów nie zostawiają wątpliwości, GKS będzie faworytem

GKS Tychy w końcówce sezonu powalczy o baraże o awans do Ekstraklasy. W związku z tym bukmacher Betclic uważa ich za faworyta nadchodzącej rywalizacji ze Stalą Rzeszów. Co więcej, fakt, że tyszanie będą faworytem, odzwierciedla także ostatnia forma obu drużyn.

Wynik Operator Kurs GKS Tychy 1.81 Remis 3.60 Stal Rzeszów 3.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2025 21:04 .