GKS Katowice w dniu 60. urodzin błysnął skutecznością, Bergier znów trafił [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

GKS Katowice w środku tygodnia rozgrywał kolejne spotkanie w tym sezonie Fortuna 1 Ligi

Żółto-zielono-czarni mierzyli się w roli gospodarza z Miedzią Legnica

Ekipa z Bukowej finalnie wygrała 2:0

Kolejne trafienie w tej kampanii zaliczył Sebastian Bergier

Bergier znów błysnął, Miedź rozczarowała

GKS Katowice w tym sezonie celuje podobnie, jak Miedź Legnica w miejsce premiowane, co najmniej grą w barażach o awans do PKO Ekstraklasy. We wtorkowy wieczór ekipa Rafała Góraka chciała natomiast nie tylko wygrać, ale też zrewanżować się ekipie Radosława Belli za porażkę z rundy jesiennej (0:1). Ponadto katowiczanie liczyli na to, że w dobrych nastrojach będą świętować 60. urodziny.

Przy okazji spotkania na obiekcie przy Bukowej klub przygotował kilka atrakcji dla kibiców. Dzieci mogły spędzić czas przy dmuchańcach, nieco starsi fani mogli przyjrzeć się z bliska sprzętowi wojskowemu. Tymczasem w przerwie rywalizacji młodzi adepci piłki nożnej pobawili się w TurboKozaka, rywalizując o sprzęt AGD ufundowany przez jednego ze sponsorów. Ostatecznie bez efektu.

Tymczasem na boisku o show zadbali Sebastian Bergier oraz Arkadiusz Jędrych. Napastnik GieKSy wykorzystał zamieszanie po dośrodkowaniu Antoniego Kozubala z rzutu rożnego w 33. minucie. 24-latek zdobył jednocześnie swoją ósmą bramkę w tej kampanii.

Kto jak nie oni! Sebastian Bergier, a potem Arkadiusz Jędrych! #KATMIE 2:0



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/rG0chqfUgV pic.twitter.com/XXloMshxoQ — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) February 27, 2024

Z kolei trafienie na 2:0 zaliczył kapitan GieKSy, zachowując zimną krew w polu karnym rywali w 36. minucie. Jędrych tym samym zanotował siódme trafienie w tym sezonie. Godne uwagi jest to, że obrońca katowiczan strzelił kolejnego gola w tym sezonie, wyróżniając się stoickim spokojem.

Po zmianie stron więcej goli nie padło i katowicki zespół odniósł ósme zwycięstwo w rozgrywkach. GieKSa aktualnie legitymuje się bilansem 30 punktów, tracąc cztery oczka do szóstej Odry Opole. Kolejny ligowy mecz katowicki zespół rozegra w sobotę, mierząc się ze Zniczem Pruszków. Z kolei Miedź już w piątek czeka wyjazdowe spotkanie ze Stalą Rzeszów.