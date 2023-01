fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Ruch Chorzów zakończył juz 10-dniowe zgrupowanie w Rybniku-Kamieniu przed wznowieniem rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Ten etap przygotowań podsumował przed kamerą Ruch TV szkoleniowiec Niebieskich, przekonując, że drużyna nie potrafi się już doczekać powrotu do ligowe grania.

Ruch Chorzów zakonczył kolejny etap przygotowań do drugiej częście sezonu na zapleczu PKO Ekstraklasy

Niebiescy są jednym z pretendentów do awansu do elity

Na temat 10 dni spędzonych w Rybniku-Kamieniu wypowiedział się opiekun 14-krotnych mistrzów Polski

Ruch zakończył kolejny etap pracy

Ruch Chorzów w trakcie obozu w Rybniku-Kamieniu rozegrał cztery sparingi, notując w nich trzy remisy i jedno zwycięstwo. Na zakończenie zgrupowania 14-krotny mistrz Polski mierzył się z Hutnikiem Kraków (1:1). Występ swojego zespołu skomentował szkoleniowiec chorzowian.

– Fajny przeciwnik przede wszystkim, dobrze panujący nad piłką. Po przerwie gra była bardziej otwarta. Stąd bramki. W ostatnim dni obozu było widoczne znużenie i zmęczenie. Żywotność boiskowa była po stronie Hutnika. Walką i zaangażowaniem górował nad nami, ale to na pewno dla nas pożyteczny sparing – powedział Jarosław Skrobacz przed kamerą Ruch TV.

Opiekun trzeciej obecnie ekipy w tabeli Fortuna 1 Ligi dał do zrozumienia, że jego zespół zrealizował wszystkie założenia na obóz. – Nie wycofywaliśmy się z wcześniejszego planu. Realizowaliśmy z dużą konsekwencją to, co sobie przygotowaliśmy. Na pewno parę drobnych urazów pojawiło się u zawodników, co w pewnym momencie martwiło. Niemniej te 10 dni zgrupowania wykorzystaliśmy na maxa – kontynuował trener Niebieskich.

– Teraz najważniejsze jest dla nas to, aby wrócić do gry na trawie. Musimy znów przyzwyczaić się do gry na tej nawierzchni. Liczę, że boiska w Chorzowie będą nadawały się do tego, aby móc przeprowadzić na nich zajęcia. Powoli już na pewno nie potrafimy doczekać się pierwszego spotkania z Chrobrym Glogów – zakończył opiekun chorzowian.

Niebiescy mają przed sobą jeszcze jeden sparing. Próbą generalną dla Ruchu przed starciem z Chrobrym Głogów będzie potyczka z GKS-em Jastrzębie. Spotkanie odbędzie się czwartego lutego na jednym z boisk w Chorzowie.

