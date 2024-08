fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek wkrótce z prezentacją w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma za sobą burzliwe ostatnie miesiące. Niebiescy kilka tygodni temu spadli z PKO BP Ekstraklasy. Do nowej kampanii 14-krotni mistrzowie Polski przystępowali z jasnym celem, aby walczyć bezpośredni awans do elity z Betclic 1. Ligi. Rzeczywistość jest jednak taka, że chorzowska ekipa po sześciu kolejkach ma na swoim koncie tylko siedem oczek i na dzisiaj do strefy barażowej traci cztery punkty.

Władze klubu z Chorzowa zdecydowały zatem w trakcie weekendu o podjęciu radykalnych kroków. Za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt z trenerem Januszem Niedźwiedziem. Pierwszy wieści w tej sprawie podał dziennikarz Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Jednocześnie znany insider dał do zrozumienia, że następcą 42-latkla zostanie Dawid Szulczek.

W niedzielę wieczorem i w poniedziałek rano pojawiły się wątpliwości, czy finalnie szkoleniowiec, który odmówił już Koronie Kielce i Stali Mielec, faktycznie przejmie stery nad ekipą z Chorzowa. Niemniej z najnowszych wieści Włodarczyka wynika, że sprawa jest już przesądzona.

Szulczek podobno już udał się do Chorzowa, aby dopiąć formalności w sprawie podjęcia pracy w nowym klubie. Tym samym już w sobotę w meczu z Górnikiem Łęczna będzie mógł zadebiutować w nowej roli. Zanim jednak do tego dojdzie, to jeszcze w poniedziałek wieczorem Niebiescy zmierzą się w ramach siódmej kolejki Betclic 1. Ligi z Wisłą Płock. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00.

