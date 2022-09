fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków w meczu 12. kolejki Fortuna 1 ligi zmierzy się na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice. Biała Gwiazda będzie chciała w tym starciu wrócić na ścieżkę zwycięstw po trzech meczach bez wygranej. Tymczasem swój komentarz przed meczem przedstawił trener Jerzy Brzęczek.

Wisła Kraków ma zamiar przełamać się w piątkowy wieczór na zapleczu PKO Ekstraklasy

13-krotni mistrzowie Polski zagrają z Chojniczanką Chojnice

Szkoleniowiec wiślaków opowiedział o przygotowaniach do najbliższego starcia i o sytuacji kadrowej

Wisła Kraków z planem powrotu na zwycięski szlak

Wisła Kraków po rozegraniu jedenastu ligowych meczów legitymuje się bilansem 17 punktów na koncie. Do lidera rozgrywek Białą Gwiazda traci pięć oczek.

– W trakcie dwóch tygodni przerwy chcieliśmy poświęcić uwagę na najważniejsze dla nas aspekty. Mamy nadzieję, że będziemy skuteczniejsi pod względem gry ofensywnej i przede wszystkim będziemy zdobywać punkty. Ważne jest też to, abyśmy nie tracili bramek – mówił trener Jerzy Brzęczek w trakcie konferencji prasowej.

Igor Łasicki miał po spotkaniu z Ruchem Chorzów kłopot mięśniowy. W każdym razie zawodnik jest już do dyspozycji trenera Białej Gwiazdy.

– Igor przez pierwszy tydzień przerwy pracował indywidualnie, ale od poniedziałku trenuje już w grupie. Nie ma zatem żadnych kłopotów zdrowotnych – rzekł były selekcjoner reprezentacji Polski.

Dor Hugi to zawodnik, który był jedna noga poza klubem z Krakowa. Ostatecznie został, ale do meczu z Ruchem Chorzów nie otrzymywał okazji do gry. W trakcie konferencji prasowej trener Brzęczek wypowiedział się na jego temat.

– Dor Hugi cały czas był w pełnym treningu, wciąż jest do naszej dyspozycji. Ostatnio zagrał, a teraz może pokazać znów, w jakiej jest dyspozycji, na co liczę – powiedział opiekun Białej Gwiazdy.

Wiślacy w starciu z ekipą z Chojnic będą musieli radzić sobie bez takich zawodników jak: Jakub Błaszczykowski, Zdenek Ondrasek, Alan Uryga, Joseph Colley, Michael Pereira, Michał Żyro i Bartosz Jaroch.

