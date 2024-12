fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak odrzucił ofertę Lechii

Karol Czubak to czołowy zawodnik pierwszej ligi i absolutna gwiazda Arki Gdynia. Od dawna media rozpisują się na temat jego transferu do któregoś z klubów Ekstraklasy. Dawid Szwarga potwierdził, że zainteresowany nim był chociażby Raków Częstochowa. Bardzo głośnym echem odbiły się także doniesienia na temat potencjalnej oferty z Lechii Gdańsk, która miała pojawić się latem 2023 roku. Gdańszczanie spadli wówczas z Ekstraklasy i zamierzali jak najszybciej do niej wrócić.

W rozmowie z portalem Trojmiasto.pl Czubak potwierdził, że faktycznie Lechia złożyła za niego konkretną ofertę, lecz ten nie miał zamiaru jej przyjmować. Wiąże się to z oczywistą rywalizacją derbową między tymi ekipami.

– Lechia to klub z Gdańska. Kiedyś pojawiła się nawet od niego oferta i ją odrzuciłem. Jestem mocno związany z Arką Gdynia, czuję się Arkowcem. Dlatego nie byłoby to zgodne z moimi zasadami, nie czułbym się dobrze sam ze sobą, gdybym coś takiego zrobił. W Gdyni znalazłem drugi dom. Dostałem tutaj ogromną szansę i myślę, że tymi bramkami się za nią dobrze odpłaciłem – wspomina napastnik.

Czubak jest związany z Arką Gdynia od 2021 roku, kiedy to opuścił Widzew Łódź. W sezonie 2022/2023 zdobył koronę króla strzelców pierwszoligowych rozgrywek. Dla Arki zgromadził już w sumie 66 bramek.