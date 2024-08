Rodado zdradził, co wpłynęło na jego decyzję. To jeden z powodów nowej umowy z Wisłą!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zostanie ojcem. To miało wpływ na jego decyzję

Angel Rodado to niekwestionowanie największa gwiazda i lider całej Wisły Kraków. Swoją niezawodność po raz kolejny potwierdził w poniedziałek, kiedy to jego dwie bramki pomogły Białej Gwieździe zatriumfował nad Ruchem Chorzów (3-1). Pod koniec pierwszej połowy Hiszpan trafił do siatki po bardzo ciekawym technicznie uderzeniu, zaś po zmianie stron wykorzystał rzut karny.

Miniony sezon 27-latek zakończył zdobyciem korony króla strzelców pierwszej ligi. Ten również zaczął z przytupem, bowiem po ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach ma na koncie siedem goli. Udowadnia, dlaczego interesowało się nim tak wiele ekip, a Wisła Kraków bardzo intensywnie dążyła do przedłużenia umowy.

Mimo dużego zainteresowania, Rodado zdecydował się niedawno przedłużyć kontrakt z Wisłą do 2027 roku. W rozmowie z TVP Sport zdradził, jaki był jeden z wielu czynników, które wpłynęły na jego ostateczny wybór. Po pierwszej bramce z Ruchem zasygnalizował cieszynką, że wspólnie z partnerką spodziewają się potomstwa.

– To był jeden z powodów. Odkąd dowiedziałem się, że będę tatą, nie mogłem wyobrazić sobie, że zabieram syna na inny stadion.

– To prawda, że okienko wciąż jest otwarte. Jeśli pojawi się oferta, która zostanie zaakceptowana przez klub, będę musiał przemyśleć sprawę. Ale czuję się tu dobrze, czego efektem przedłużony kontrakt do 2027. Oczywiście, jeśli Manchester United zadzwoni nie mogę obiecać, że zostanę. Zapewniam jednak, że czuję się szczęśliwy w Krakowie i nie mogę się doczekać, gdy syn zobaczy z trybun jak tata gra dla Wisły – wyjaśnił.