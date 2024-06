Arka Gdynia potwierdziła drugi letni transfer

Arka Gdynia oficjalnie potwierdziła, że Adam Ratajczyk został nowym nabytkiem. Ofensywny pomocnik podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku. W minionym sezonie występował w Zagłębiu Lubin.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Ratajczyk

Adam Ratajczyk w Arce Gdynia

Arka Gdynia, celująca w awans w poprzednich rozgrywkach Fortuna 1. Ligi, nie zdołała osiągnąć upragnionego celu. Decydująca porażka w ostatniej ligowej kolejce z GKS-em Katowice (0:1) sprawiła, że drużyna znalazła się w barażach o awans, które zakończyły się niepowodzeniem dla piłkarzy z Gdyni. W finałowym meczu przegrali z Motorem Lublin, co oznaczało definitywne pożegnanie się z marzeniami o Ekstraklasie.

We wtorkowe popołudnie Arka przypieczętował drugi letni transfer. Do klubu trafił 22-letni Adam Ratajczyk, który ostatnią kampanię spędził w rezerwach Zagłębia Lubin. Na swoim koncie ma rozegrane 63 mecze w Ekstraklasie, gdzie w sumie zdobył dwie bramki.

We wrześniu 2022 został wypożyczony do Stali Mielec. W zeszłym roku Ratajczyk doznał urazu mięśniowego i musiał przejść czteromiesięczną rehabilitację, co oznaczało brak obecności na boisku przez znaczną część sezonu.

Pozyskanie Ratajczyka to istotne wzmocnienie dla drużyny z Gdyni, która liczy na jego kreatywność i zdolności ofensywne. 22-letni pomocnik jest znany ze swojej wszechstronności i zdolności do gry na różnych pozycjach w linii pomocy. W poprzednim tygodniu do Arki przybył bramkarz Damian Węglarz Chrobrego Głogów.