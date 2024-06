Polska przegrała z Holandią w pierwszym meczu fazy grupowej Euro 2024. Były reprezentant Francji Mikael Silvestre w rozmowie z portalem bettingexpert.com przewiduje, że to Austriacy zajmą w grupie wyższe miejsce.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polacy zajmą ostatnie miejsce w grupie?

Reprezentacja Polski dzielnie walczyła z Holandią, lecz w ostatecznym rozrachunku przegrała pierwszy mecz na mistrzostwach Europy 1-2. Aby mieć szanse na awans do fazy pucharowej, musi zająć w grupie przynajmniej trzecie miejsce. W piątek podejmie Austrię, zaś zmagania na tym etapie turnieju zakończy meczem z Francją.

Biało-Czerwoni nie zaprezentowali się przeciwko Holendrom źle, choć oczywiste, że byli zespołem gorszym. To kadra Oranje stworzyła sobie znacznie więcej dogodnych sytuacji i przy lepszej skuteczności mogłaby wygrać korzystniejszym rezultatem. W poniedziałek trzy punkty zdobyli z kolei Francuzi, którzy pokonali Austrię 1-0. W tym przypadku także faworyt okazał się mocniejszy. Wydaje się, że batalia o trzecie miejsce rozstrzygnie się więc w piątek, kiedy to dojdzie do spotkania Polaków z Austriakami.

Były reprezentant Francji Mikael Silvestre podsumował występy wszystkich czterech zespołów grupy D. Uważa, że Francja nie powinna mieć problemów z pokonaniem Polski, a Austria ma znacznie większe szanse na awans z trzeciego miejsca.

– Polska była solidna, ale myślę, że mamy więcej jakości niż Holandia, więc powinniśmy lepiej wykorzystywać swoje okazje. Polska zagrała w porządku, ale z naszym tempem rozgrywania akcji będziemy wielkim zagrożeniem i powinniśmy strzelić więcej niż jedną bramkę.

– Francja i Holandia zajmą pierwsze dwa miejsca. Myślę, że Austria zakwalifikuje się dalej jako jedna z trzecich drużyn. Polska zajmie czwarte miejsce. Nie sądzę, aby zmienił coś powrót Lewandowskiego. Jeśli Austria zachowa tę samą energię i wiarę w siebie, może być lepsza od Polaków – uważa były piłkarz Manchesteru United.