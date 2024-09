Zagłębie Lubin – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (29.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski

Zagłębie Lubin Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 21:43 .

Zagłębie – Radomiak: typy bukmacherskie

Marcin Włodarski w niedzielę zadebiutuje w roli trenera Zagłębia Lubin w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Jego rywalem będzie Radomiak Radom, który ostatnio znajduje się w dobrej formie. Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki obu drużyn oraz mecze bezpośrednie spodziewam się zaciętej rywalizacji o komplet punktów. Moim zdaniem powinniśmy się nastawić na kilka bramek, a obie drużyny według mnie znajdą drogę do bramki rywal. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.67 obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Zagłębie – Radomiak: ostatnie wyniki

Waldemar Fornalik kilka dni temu przestał pełnić rolę trenera Zagłębia Lubin. W swoich ostatnich kilku meczach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo, gdy Miedziowi pokonali GKS Katowice (1:0). Ponadto w trzech spotkaniach odniósł porażkę, uznając wyższość Rakowa (1:5), Korony (0:2) czy Piasta Gliwice. Nowy szkoleniowiec Zagłębia, czyli Marcin Włodarski od zwycięstwa rozpoczął pracę w klubie. Zespół pod jego wodzą wygrał po rzutach karnych z Podbeskidziem Bielsko-Biała w Pucharze Polski.

Radomiak w ostatnim czasie złapał wiatr w żagle. Zespół z Radomia nie tylko awansował do następnej rundy Pucharu Polski, wygrywając z Górnikiem Zabrze (1:0), również odniósł ważne zwycięstwa w lidze. Podopieczni Bruno Baltazara okazali się lepsi od Korony Kielce (4:0) i Cracovii (2:1). Natomiast pomiędzy tymi meczami ponieśli porażkę z Lechią Gdańsk, przegrywając (0:1).

Zagłębie – Radomiak: historia

W poprzednim sezonie bezpośrednie mecze obu drużyn obfitowały w dużą liczbę bramek. Spotkanie na stadionie w Lubinie zakończyło się zwycięstwem Radomiaka (3:2). Z kolei starcie w Radomiu zakończyło się triumfem Zagłębia (4:3). Warto odnotować fakt, że za każdym razem, gdy obie drużyny rywalizowały, to zwycięsko z tego pojedynku wychodził zespół, który grał w roli gościa.

Zagłębie – Radomiak: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Zagłębie Lubin, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów. Współczynnik na wygraną gospodarzy wynosi ok. 2.25, zaś wygraną gości można zagrać po kursie ok. 3.10. Zdarzenie, że w meczu padnie remis, oszacowano ze współczynnikiem ok. 3.40.

Przy okazji meczu Zagłębie Lubin – Radomiak Radom zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Z naszym kodem GOAL otrzymasz darmowy zakład o wartości 35 zł.

Zagłębie Lubin Remis Radomiak 2.25 3.40 3.10 2.26 3.45 3.15 2.26 3.45 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2024 21:43 .

Zagłębie – Radomiak: kto wygra?

Kto wygra mecz? Zagłębie Lubin 0% Remis 0% Radomiak Radom 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Zagłębie Lubin

Remis

Radomiak Radom

Zagłębie – Radomiak: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Marcin Włodarski Radomiak Bruno Baltazar Zagłębie Lubin Marcin Włodarski 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Bruno Baltazar Rezerwowi 1 Jasmin Buric 2 Bartosz Kopacz 6 Tomasz Makowski 10 Daniel Mikolajewski 11 Arkadiusz Wozniak 15 Hubert Adamczyk 20 Mateusz Dziewiatowski 23 Patryk Kusztal 25 Michal Nalepa 44 Marcel Regula 55 Luís Mata 77 Kajetan Szmyt 90 Dawid Kurminowski 4 Rahil Mammadov 6 Bruno Jordão 8 Luizão 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 14 Damian Jakubik 19 Jean Franco Sarmiento 20 Radoslaw Cielemecki 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Zagłębie – Radomiak: transmisja meczu

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać w Canal+. Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Radomiakiem Radom będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z możliwości oglądania meczu Online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Rywalizacja odbędzie się w niedzielę (29 września) o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.