Zagłębie – Warta: typy, kursy, zapowiedź (18.03.2022)

Zagłębie – Warta to pierwszy piątkowy mecz w ramach 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Miedziowi przystąpią do tej potyczki, mając odrobinę więcej szans na zwycięstwo według ekspertów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, typy na mecz i przewidywania

Obie drużyny w tabeli PKO Ekstraklasy dzieli różnica zaledwie jednego punktu. Zagłębie na swoim stadionie w tej kampanii w 12 spotkaniach zaliczyło pięć zwycięstw, pięć porażek i dwa remisy. Warta Poznań zaliczyła natomiast sześć porażek na obiektach rywali, notując też trzy wygrane boje i trzy podziały punktów. Spodziewamy się wyrównanego starcia w Lubinie, które ostatecznie zakończyło się remisem. Nasz typ: remis.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do piątkowej batalii osłabieni brakiem takich zawodników jak: Jevgienij Baszkirow i Filip Starzyński. Goście przystąpią do potyczki w swoim najmocniejszym zestawieniu.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin jest bez porażki od czterech meczów. Ostatnio Miedziowi w pokonanym polu pozostawili Bruk-Bet Termalikę (2:0). Wcześniej natomiast ekipa z Lubina zaliczyła dwa bezbramkowe remisy, kolejno z Piastem Gliwice i Śląskiem Wrocław.

Warta Poznań ma natomiast za sobą zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze (2:1). Ogólnie w dziewięciu ostatnich spotkaniach ligowych Zieloni przegrali tylko raz, ulegając niecieczanom (0:1).

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas górą było Zagłębie (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach trzy razy górą była Warta, a w dwóch starciach zwyciężyli Zieloni.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, kursy

Kurs na zwycięstwo Zielonych w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 3,35. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, przewidywane składy

Zagłębie: Bieszczad – Chodyna, Kopacz, Chancellor, Balić, Łakomy, Scekić, Szysz, Hinokio, Dieng, Dolezal

Warta: Lis – Ivanov, Szymonowicz, Trałka, Grzesik, Maenpaa, Kupczak, Matuszewski, Miguel Luis, Szelągowski, Zrelak.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań, transmisja meczu

Mecz Zagłębie – Warta będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępnie na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i nSport. Potyczka zacznie się w piątek o godzinie 18:00.

