Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: typy bukmacherskie

Jagiellonia w pewnym momencie tego sezonu miała serię czterech porażek z rzędu na wyjeździe. Teraz fortuna sprzyja białostoczanom i i delegacjach wygrali oni trzy kolejne mecze. W sobotę nie będzie łatwo o przedłużenie serii, ponieważ na drodze mistrza Polski stanie nabierające rozpędu Zagłębie. Lubinianie nie stracili gola w trzech ostatnich meczach. Zanosi się zatem na to, że żadna z drużyn nie zadowoli się remisem, co zwiastuje ciekawą walkę o pełną pulę. O końcowym rezultacie może zadecydować jedno trafienie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

Rozstanie z Waldemarem Fornalikiem zbiegło się w czasie z gwałtowną poprawą rezultatów Miedziowych. Zespół ten awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski po wygranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ponadto zatrudniony na funkcji trenera Marcin Włodarski ograł 1:0 Radomiaka Radom oraz Górnika Zabrze.

Jagiellonia po serii trzech kolejnych ekstraklasowych zwycięstw (Lechia Gdańsk, Motor Lublin i Piast Gliwice) zatrzymała się dopiero na Legii Warszawa. Mecz ze stołecznym klubem zakończył się remisem 1:1. Kilka dni wcześniej białostoczanie sprawili sporą niespodziankę ogrywając w Danii Kopenhagę 2:1.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: historia

W poprzednim sezonie zakończonym mistrzostwem dla Jagiellonii, białostoczanie dwukrotnie ograli Zagłębie. Ekipa Adriana Siemieńca przed własną publicznością triumfowała efektownie 3:0. Więcej kłopotów było w Lubinie, gdzie gospodarze mogli przechylić szalę na swoją korzyść. Finalnie to jednak drużyna z Podlasia celebrowała triumf 2:1.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w pełni przekonani, który zespół jest faworytem. Za drużynę, która prawdopodobnie wygra uchodzi Zagłębie z kursem 2.55. Typ na wygraną Jagiellonii kształtuje się w wysokości 2.70. Remis wyceniono między 3.40 a 3.60.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, typ kibiców

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Marcin Włodarski nie może liczyć na wszystkich piłkarzy. Z kontuzjami zmagają się Szmyt, Kurminowski i Kopacz. Trzy absencje można odnotować także u Adriana Siemieńca. Przez urazy niedostępni są Nene, Moutinho i Skrzypczak.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie w dwunastej kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się z udziałem Zagłębia Lubin i Jagiellonii Białystok. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30, a poprowadzi ją sędzia Daniel Stefański. Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport 3. Potyczkę tę można również śledzić dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

