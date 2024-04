Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 16:26 .

Zagłębie – Jagiellonia, typy bukmacherskie

W sobotni wieczór dojdzie do ciekawego starcia w rozgrywkach Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przed własną publicznością zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Będzie to starcie 11. drużyny z liderem rozgrywek. Spotkanie zapowiada się na jednostronne, jednak polska piłka rządzi się swoimi prawami. Ja spodziewam się jednak, że nie będzie niespodzianki i trzy punkty pojadą na Podlasie. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok

STS 2.36 wygrana Jagiellonii Białystok Zagraj!

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jakub STS 1.64 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Zagłębie – Jagiellonia, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin ostatnio prezentuje formę zdecydowanie poniżej oczekiwań. “Miedziowi” w pięciu ostatnich spotkaniach zdołali tylko raz sięgnąć po zwycięstwo (2:0 z Zagłębie Lubin), dwukrotnie zaliczyli remis (0:0 ze Stalą Mielec i 1:1 z Wartą Poznań), a także dwukrotnie ponieśli porażkę (1:2 z Górnikiem Zabrze oraz 0:2 z Piastem Gliwice).

Jagiellonia Białystok natomiast zaliczył zadyszkę w drodze po tytuł. Podopieczni Adriana Siemieńca w pięciu ostatnich spotkaniach dwukrotnie zwyciężyli (2:0 z Radomiakiem Radom i 6:0 z ŁKS-em Łódź), zaliczyli jeden remis (1:1 z Legią Warszawa), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Pogonią Szczecin w półfinale Pucharu Polski oraz 1:3 z Cracovią).

Zagłębie – Jagiellonia, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą pod koniec października. Wówczas na obiekcie w Białymstoku zwyciężyła Jagiellonia aż 3:0. W poprzedniej kampanii natomiast mieliśmy dwa podziały punktów (1:1 na wiosnę i 2:2 w rundzie rewanżowej).

Zagłębie – Jagiellonia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, minimalnym faworytem sobotniej rywalizacji jest Jagiellonia Białystok. Jeśli rozważasz typ na wygraną zespołu Adriana Siemieńca, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.32 – 2.40. Natomiast na zwycięstwo Zagłębia Lubin sięgają nawet 2.90. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Zagłębie – Jagiellonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia 12% remisem 0% wygraną Jagiellonii 88% 26 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Zagłębia

remisem

wygraną Jagiellonii

Zagłębie – Jagiellonia, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 6 Tomasz Makowski 7 Kacper Chodyna 11 Arkadiusz Wozniak 13 Mateusz Grzybek 14 Patryk Kusztal 17 Marek Mroz 18 Juan Muñoz 27 Bartlomiej Kludka 39 Damjan Bohar 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski

Zagłębie – Jagiellonia, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 3. To starcie można zatem obejrzeć także przez internet – w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu w Lubinie już w najbliższą sobotę, 20 kwietnia, o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.