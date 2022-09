Zagłębie Lubin – Jagiellonia: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin – Jagiellonia to zespoły, które są sąsiadami w ligowej tabeli. Obie ekipy wystąpią w pierwszym niedzielnym spotkaniu dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy. Przed starciem wyżej stoją akcje Miedziowych. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 2.23 3.50 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 09:51 .

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, typy na mecz i przewidywania

Zagłębie – Jagiellonia to rywalizacje, w których od 23 meczów nie było bezbramkowego remisu, co wydaje się dobrą rekomendacją przed niedzielnym spotkaniem. Dwa ostatnie boje ligowe wygrywali Żółto-czerwoni. Ostatnie ligowe potyczki też dają do zrozumienia, że ekipa Macieja Stolarczyka wydaje sie bardziej poukładana. Spodziewamy się zatem wiktorii gości. Nasz typ: wygrana Jagiellonii.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do spotkania prawdopodobnie bez dwóch zawodników. W tym gronie mają znaleźć się Jakub Żubrowski i Sasa Zivec. Znacznie gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości, u których wyłączeni z gry są: Miłosz Matysik, Kacper Tabiś, Taras Romanczuk, Ivan Runje, Bogdan Tiru, czy Bartłomiej Wdowik.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin ma za sobą wygrane w środku tygodnia starcie w Pucharze Polski ze Startem Jełowa (0:4). Jednocześnie Miedziowi wrócili na zwycięski szlak po dwóch ligowych porażkach z rzędu. Lubinianie ulegli Pogoni Szczecin (0:3), czy Radomiakiem (0:1).

Jagiellonia Białystok ma natomiast za sobą mecz z Odrą Opole. Podopieczni Macieja Stolarczyka wygrali po dogrywce (0:1). Ogólnie Jaga jest bez porażki od czterech spotkań, licząc wszystkie rozgrywki.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami cztery razy górą była Jagiellonia, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Ostatnie starcia na obiekcie w Lubinie zakończyło się jednobramkową wiktorią Żółto-czerwonych po golu Jesusa Imaza.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Piotra Stokowca w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2.66. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Zagłębie: Bieszczad – Giorbelidze, Jach, Ławniczak, Kopacz, Starzyński, Makowski, Łakomy, Bohar, Dolezal, Chodyna

Jagiellonia: Lis – Ivanov, Szymonowicz, Trałka, Grzesik, Czyż, Kopczyński, Kiełb, Corryn, Papeau, Kuzimski.

Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

