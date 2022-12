PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Wolverhampton Wanderers – Manchester United: typy i kursy na mecz Premier League. W 18. kolejce angielskiej ekstraklasy Wolverhampton Wanderers spróbuje urwać punkty Manchesterowi United. Początek spotkania w sobotę 31 grudnia o godzinie 13:30. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego pojedynku.

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton Manchester United 4.10 3.70 1.91 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 grudnia 2022 13:34 .

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, typy i przewidywania

Zarówno „Wilki”, jak i „Czerwone Diabły” w dobrych nastrojach przystąpią do sobotniego meczu, ponieważ obie drużyny wygrały swoje pierwsze spotkania po powrocie piłki klubowej. Przerwa w grze spowodowana była mistrzostwami świata w Katarze. W dłuższej perspektywie Wolverhampton Wanderers walczy o wyjście ze strefy spadkowej, a Manchester United chce zapewnić sobie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Kto wyjdzie zwycięsko ze starcia na Molineux Stadium?

„Czerwone Diabły” nie przegrały w 10 z ostatnich 15 meczów w Premier League i wygląda na to, że wracają na właściwe tory. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, sytuacja kadrowa

Kontuzje nie oszczędzają obu ekip – w zespole „Wilków” zabraknie takich zawodników jak Chiquinho, Jonny, Sasa Kalajdzić, Pedro Neto oraz Boubacar Traore, a Erik ten Hag nie będzie mógł liczyć na Victora Lindelofa, Scotta McTominaya, Diogo Dalota i Axela Tuanzebe.

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, ostatnie wyniki

Wolverhampton Wanderers w ostatniej kolejce angielskiej ekstraklasy w wyjazdowym spotkaniu pokonało Everton (2:1), który jest sąsiadem „Wilków” w tabeli. To niezwykle cenne trzy punkty i dobry prognostyk na przyszłość. Wkrótce przekonamy się, czy w przypadku Wolverhampton Wanderers tylko jednorazowo zadziałał tzw. „efekt nowej miotły” po przyjściu Julena Lopeteguiego, czy może Hiszpan na dobre odmieni ekipę „The Wolves”.

Jeśli chodzi o Manchester United, to kibice popularnych „Red Devils” także mogą być zadowoleni po „świątecznym” graniu w Premier League. „Czerwone Diabły” w 17. serii gier mierzyły się z Nottingham Forest i pewnie wygrały ze swoim rywalem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0, a autorami goli byli Marcus Rashford, Anthony Martial oraz Fred.

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, historia

Manchester United wyglądał lepiej na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań przeciwko Wolverhampton Wanderers, ponieważ wygrał trzy z tych meczów. Padł jeden remis i raz lepsze okazały się „Wilki” – miało to miejsce w 21. kolejce poprzedniego sezonu Premier League. „The Wolves” wygrały wówczas 1:0 po bramce Joao Moutinho.

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu na Molineux Stadium są goście. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi bowiem mniej więcej 1.90, a typ na zwycięstwo Wolverhampton Wanderers to około 4.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.65. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, przewidywane składy

Wolverhampton: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Nunes, Neves, Moutinho; Hwang, Costa, Guedes

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Fernandes, Casemiro, Eriksen; Antony, Martial, Rashford

Wolverhampton Wanderers – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Molineux Stadium w sobotę 31 grudnia o godzinie 13:30.

