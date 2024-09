Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, typy i przewidywania

Wolverhampton Wanderers podejmie u siebie Liverpool w 6. kolejce Premier League. Wilki w fatalnym stylu rozpoczęły obecny sezon – z 1 punktem na koncie zamykają ligową tabelę. Drużyna Wolves katastrofalnie wygląda pod wodzą Julena Lopeteguiego, którego posada wisi na włosku. Natomiast ekipa z Anfield Road znajduje się na drugim biegunie – uzbierała 12 oczek, dzięki czemu jest wiceliderem. Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu na Molineux Stadium wybrzmi już w najbliższą sobotę, 28 września o godzinie 18:30.

Darwin Nunez powinien wybiec w pierwszym składzie zespołu The Reds. Urugwajski napastnik trafił do siatki w ostatnim ligowym pojedynku. Czy ponownie znajdzie drogę do bramki? Myślę, że to prawdopodobny scenariusz. Mój typ: Darwin Nunez strzeli gola.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa gospodarzy jest znacznie gorsza. Julen Lopetegui nie skorzysta z takich zawodników jak Sasa Kalajdzić, Enso Gonzalez, Boubacar Traore, Toti Gomes, Leon Chiwome Bastien Meupiyou oraz Yerson Mosquera. Po stronie goście zabraknie Harveya Elliotta, który złamał nogę. Po kontuzji powinien za to wrócić Alisson Becker.

Kontuzje i zawieszenia Wolverhampton Zawodnik Powrót Sasa Kalajdzic Uraz więzadła krzyżowego Koniec października 2024 Enso González Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2025 Boubacar Traoré Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Toti Gomes Uraz ścięgna udowego Połowa października 2024 Bastien Meupiyou Uraz mięśnia Połowa października 2024 Yerson Mosquera Kontuzja kolana Początek czerwca 2025

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Harvey Elliot Złamana noga Koniec października 2024 Alisson Uraz mięśnia Niepewny

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, ostatnie wyniki

Wolverhampton Wanderers jest w bardzo słabej formie – zanotowało trzy porażki z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Wilki przegrały z Aston Villą (1:3) i Newcastle United (1:2) w Premier League oraz uległy Brighton & Hove Albion (2:3) w Pucharze Ligi Angielskiej.

Prowadzony przez Arne Slota Liverpool jest natomiast w świetnej dyspozycji – w tym samym czasie zaliczył trzy zwycięstwa – pokonał West Ham United (5:1) w EFL Cup, wygrał z Bournemouth (3:0) w lidze, a także poradził sobie z Milanem (3:1) w Lidze Mistrzów.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu drużyn dużo lepiej wypadają The Reds, co nie powinno nikogo dziwić. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Liverpoolu i jedną wygraną Wolverhampton Wanderers. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, których wymienia się w gronie kandydatów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Wolverhampton Wanderers wynosi około 7.50, a typ na zwycięstwo Liverpoolu to mniej więcej 1.35. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.50. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill Liverpool FC Arne Slot Wolverhampton Gary O’Neill 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 1 Jose Sa 2 Matt Doherty 11 Hee-Chan Hwang 19 Rodrigo Gomes 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 26 Carlos Forbs Borges 29 Goncalo Guedes 2 Joe Gomez 14 Federico Chiesa 17 Curtis Jones 18 Cody Gakpo 20 Diogo Jota 21 Konstantinos Tsimikas 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, kto wygra?

Wolverhampton Wanderers – Liverpool, transmisja meczu

Mecz między Wolverhampton Wanderers a Liverpoolem będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Spotkanie w ramach 6. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.

Przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Andrzeja Twarowskiego oraz Michała Gutki. Początek bardzo ciekawiej rywalizacji na Molineux Stadium już w najbliższą sobotę, 28 września o godzinie 18:30.

