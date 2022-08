Wolves – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (13.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Leander Dendoncker

W innym z meczów Premier League Wolves zagra z Fulham. Czy Wilki będą w stanie ograć na swoim stadionie beniaminka, który ostatnio nieoczekiwanie zatrzymał Liverpool FC? Zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi informacje o składach, ostatnich rezultatach, a także bieżące kursy bukmacherskie.

Molineux Stadium Premier League Wolverhampton Fulham 2.40 3.30 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 sierpnia 2022 12:08 .

Wolves – Fulham: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gracze Wilków zremisują z beniaminkiem. Piłkarze Wolves jeszcze nie są w optymalnej dyspozycji. Dobitnie pokazało to spotkanie z pierwszej kolejki, kiedy to zawodnicy Wilków przegrali na wyjeździe z Leeds 1:2. Z kolei beniaminek zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W końcu Fulham było w stanie zremisować z The Reds 2:2. Gracze z Londynu są na pewno w stanie zdobyć jeden punkt także na terenie Wolves.

Wolves – Fulham: sytuacja kadrowa

W szeregach Wolverhampton Wanderers aktualnie mamy dwóch kontuzjowanych graczy (Chiquinho oraz Raul Jimenez). W ekipie Fulham na urazy narzekają Joe Bryan, a także Harry Wilson.

Wolves – Fulham: ostatnie wyniki

Gracze Wolves zawiedli kibiców w pierwszym spotkaniu nowego sezonu. W końcu piłkarze Wilków nie sprostali zadaniu i przegrali w delegacji z Leeds United 1:2. A wszystko zaczęło się tak dobrze… Wszak Wilki prowadziły 1:0 (Daniel Podence). Potem jednak oddały inicjatywę rywalom. A gracze Fulham pomimo dużo trudniejszego rywala zaprezentowali się z dobrej strony. Zremisowali na swoim boisku z Liverpoolem 2:2 i zdobyli pierwsze oczko w nowym sezonie.

Wolves – Fulham: historia

W sezonie 2020/21 Wolves dwukrotnie rywalizowało z Fulham. Oba mecze zakończyły się wynikami 1:0. Zarówno na stadionie Wilków, jak i w Londynie. Sześć poprzednich potyczek pomiędzy tymi klubami to same undery 2,5.

Wolves – Fulham: kursy bukmacherskie

Faworytem są gracze gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Wilków wynosi np. 2.30 w Fortunie.

Wolves – Fulham: przewidywane składy

Wolves: Sa – Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri – Dendoncker, Neves, – Podence, Gibbs-White, Neto – Guedes

Fulham: Rodak – Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson – Reed, Palhinha – Kebano, Pereira, Cordova-Reid – Mitrović

Wolves – Fulham: transmisja

Mecz Wolves – Fulham pokaże na żywo platforma Viaplay. Początek punktualnie o 16:00. Głównym arbitrem będzie John Brooks.