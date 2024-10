PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, typy i przewidywania

W niedzielnym meczu 8. kolejki Premier League może dojść do pogromu. Wolverhampton to zespół z najmniejszą liczbą punktów w lidze i największą liczbą straconych bramek. Manchester City może chcieć wykorzystać to spotkanie do poprawienia swojego i tak imponującego bilansu bramkowego (17:8). To nie wróży dobrze gospodarzom. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Wolverhampton Zawodnik Powrót Sasa Kalajdzic Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Enso González Uraz więzadła krzyżowego Początek czerwca 2025 Boubacar Traoré Kontuzja kolana Koniec grudnia 2024 Bastien Meupiyou Uraz mięśnia Koniec października 2024 Yerson Mosquera Kontuzja kolana Początek czerwca 2025 Hee-Chan Hwang Uraz kostki Połowa listopada 2024

Kontuzje Manchester City Zawodnik Powrót Oscar Bobb Złamana noga Początek stycznia 2025 Nathan Aké Uraz ścięgna udowego Niepewny Kevin De Bruyne Uraz pachwiny Kilka dni Rodri Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, ostatnie wyniki

Po siedmiu kolejkach Premier League w lidze są aż cztery kluby bez wygranej. W tym gronie niespodziewanie znajduje się Wolverhampton, które zamyka stawkę z zaledwie jednym zdobytym punktem. Wilki zremisowały 1:1 z Nottingham Forest. Oprócz tego przegrały sześć potyczek, w tym tę ostatnią z Brentford 3:5.

Na przeciwnym biegunie znajduje się Manchester City, który jest jedną z dwóch niepokonanych drużyn w Premier League. Pep Guardiola nie może być jednak w pełni zadowolony, ponieważ jego zespół dwukrotnie stracił punkty. Nie były to jednak kompromitujące wyniki, ponieważ Manchester City zremisował z 2:2 z Arsenalem i 1:1 z Newcastle United.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, historia

Ostatnie rywalizacje Wolverhampton i Manchesteru City obfitowały w emocje i gole. Wilki dobrze wspominają ostatnią domową potyczkę z mistrzem Anglii, którego udało się wówczas pokonać 2:1. Obywatele zrewanżowali się na własnym obiekcie i to okazale, ponieważ triumfowali aż 5:1.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są goście, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Manchesteru City wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Wolverhampton to od 7.40 do nawet 8.10. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.40-5.90. Kod bonusowy do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, przewidywane składy

Wolverhampton Gary O'Neill Manchester City Pep Guardiola Wolverhampton Gary O'Neill 4-1-4-1 Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 1 Jose Sa 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 19 Rodrigo Gomes 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 27 Jean-Ricner Bellegarde 29 Goncalo Guedes 2 Kyle Walker 5 John Stones 11 Jérémy Doku 18 Stefan Ortega 26 Savinho 27 Matheus Nunes 33 Scott Carson 75 Nico O'Reilly 87 James McAtee

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, kto wygra?

Wolverhampton Wanderers – Manchester City, transmisja meczu

Mecz Wolverhampton Wanderers – Manchester City będzie transmitowany wyłącznie w internecie. Spotkanie w ramach 8. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek wybrzmi na Molineux Stadium już w najbliższą niedzielę, 20 października o godzinie 15:00.

