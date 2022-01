Wolverhampton – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (15.01.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Gracze Wolverhampton Wanderers

Piłkarze Wolverhampton zajmują na półmetku sezonu wysoką ósmą lokatę w tabeli angielskiej Premier League i spisują się rewelacyjnie. W sobotę na Molineux Stadium przyjedzie drużyna Jana Bednarka, czyli Southampton. W zapowiedzi znajdziecie najważniejsze informacje o obu zespołach, a także przewidywane składy i typy bukmacherskie.

Wolverhampton – Southampton, typy na mecz i przewidywania

Tak wysoki kurs na gospodarzy w Fortunie (2,35) jest dla nas nieco zaskakujący. Musimy wziąć bowiem pod uwagę jak dobrze w ostatnich tygodniach spisywali się gracze Wilków. W meczach z Manchesterem United i Chelsea zdobyli cztery z sześciu możliwych punktów. Aktualnie mogą aspirować nawet do tego, by awansować do europejskich pucharów. Inny wynik niż triumf gospodarzy będzie niespodzianką.

Wolverhampton – Southampton, sytuacja kadrowa

Poza kadrą gospodarzy są Willy Boly I Romain Saiss, którzy udali się na Puchar Narodów Afryki. Kontuzjowani są ponadto Jonny, Hee-Chan, Pedro Neto i Yerson Mosquera. Jeśli chodzi o gości poza kadrą pozostają Valentino Livramento, William Smallbone, Kyle Walker-Peters i Moussa Djenepo. Od pierwszej minuty w jedenastce Świętych zobaczymy Kamila Bednarka.

Wolverhampton – Southampton, ostatnie wyniki

Ostatnie tygodnie były dla Wilków wprost rewelacyjne. W czterech poprzednich kolejkach wygrali trzykrotnie, zdobywając łącznie 10 z możliwych 12 punktów. Wolverhampton ograło na wyjeździe Manchester United 1:0. Zremisowało ponadto u siebie z walczącą o najwyższe cele londyńską Chelsea (0:0).

Drużyna Bruno Lage potrafi zdobywać punkty z najlepszymi, co tylko potwierdza tezę, że może w tym sezonie włączyć się do walki o miejsca premiujące grą w europejskich pucharach. Obecnie Wilki zajmują ósmą lokatę, ale ich strata do siódmego Manchesteru United stopniała do trzech oczek.

Kibice Southampton także nie mają powodów do narzekania. Święci grają solidnie i są aktualnie na 11. pozycji w tabeli. Drużyna w składzie z Janem Bednarkiem ma dobrą passę i nie przegrała od 11 grudnia. Ostatnio, jeśli chodzi o Premier League, zespół ten ograł Brentford 4:1. Wcześniej zremisował z Tottenhamem 1:1.

Wolverhampton – Southampton, historia

Drużyny te spotkają się ze sobą po raz drugi w tym sezonie. We wrześniu piłkarze Wolverhampton wygrali na boisku Świętych 1:0. Autorem jedynego gola był Raul Jimenez. Pojedynek tamten był wyrównany, ale to goście okazali się skuteczniejsi.

Wolverhampton – Southampton, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów do zainkasowania trzech oczek są gracze Wolverhampton.

Wolverhampton – Southampton, przewidywane składy

Wolverhampton: Sa – Kilman, Coady, Bendocker – Marcal, Moutinho, Neves, Semedo – Trincao, Jimenez, Podence

Southampton: Forster – Salisu, Lyanco, Bednarek – Romeu, Ward-Prowse, Tella, Diallo, Perraud – Adams, Armstrong

Wolverhampton – Southampton, transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Southampton odbędzie się w sobotę 15 stycznia o 16:00. Transmisja na żywo na antenie Canal + Sport HD.

