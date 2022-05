Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Wolverhampton – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Po remisie Liverpoolu z Tottenhamem, Manchester City jest już tylko o krok od obrony tytułu mistrza Anglii. The Reds tracą na ten moment do Obywateli już trzy punkty, co oznacza, że ci musieliby przegrać przynajmniej jeden z pozostałych trzech pojedynków ligowych, a do tego mieć gorszy bilans bramkowych. W teorii możliwe, w praktyce – mało prawdopodobne.

Wolverhampton – Manchester City, typy i przewidywania

Był taki czas w tym sezonie, że europejskie puchary były w zasięgu Wilków. Porażki z Newcastle, Burnley i Brighton te szanse jednak zaprzepaściły. Mimo to Wolverhampton to solidna drużyna, która swoim stylem wyróżnia się na tle innych drużyn Premier League. Podopieczni Bruno Lage’a nie strzelają zbyt wielu goli, za to są solidni i skoncentrowani w defensywie. Do tego w tym sezonie potrafili już sprawić kłopoty drużynom z Top Six, jak choćby Chelsea w ostatniej kolejce. W starciu z rozpędzonym Manchesterem City ich szanse nie są jednak zbyt duże.

Obywatele po ostatniej kolejce ligowej mrożą już szampany. Remis Liverpoolu pozwolił im oddalić się na trzy punkty i jeśli nie przydarzy się żadna katastrofa, powinni spokojnie sięgnąć po tytuł mistrza Anglii. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów piłkarze Guardioli postanowili odbić sobie niepowodzenie z dwumeczu z Realem Madryt. Newcastle miało to nieszczęście, że jako pierwsze w kolejności mierzyło się z nimi po tym feralnym meczu. Wynik 5:0 i tak nie był najwyższym możliwym wymiarem kary. W ostatnich sezonach Wilkom parę razy udało się sprawić niespodziankę, ale nie wydaje nam się, żeby w tak istotnym momencie Obywatele mieli stracić czujność. Nasz typ: Manchester City z handicapem -1.5.

Wolverhampton – Manchester City, sytuacja kadrowa

Poważnym problemem dla trenera Wolverhamptonu może być brak Nelsona Semedo. Portugalczyk zmaga się z urazem i zabraknie go w trakcie środowego starcia. Podobnie z resztą jak Kilmana. Zagrożony jest także występ zmagającego się z urazem Daniela Podence.

Więcej braków jest po stronie Manchesteru City, w barwach którego w najbliższym meczu nie zobaczymy Stonesa, Rubena Diasa i Walkera. Na pewno nie wystąpi także zawieszony niemal od początku sezonu Benjamin Mendy.

Wolverhampton – Manchester City, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Wilków wygląda dość słabo. Nałożyło na siebie się kilka porażek z rzędu, które kosztowały ich spadek o kilka pozycji w dół. Na poprzednie pięć spotkań w Premier League udało im się wygrać tylko raz – na Molineux Stadium przeciwko Aston Villi. Na plus można policzyć także remis wyszarpany w ostatniej minucie meczu z Chelsea Londyn.

Od końcówki lutego, Manchester City we wszystkich rozgrywkach przegrał tylko dwa mecze. Były to jednak porażki brzemienne w skutkach. Liverpool wygrał z nimi 3:2 w półfinale pucharu Anglii, a Real Madryt wyeliminował z rozgrywek Ligi Mistrzów, również na etapie półfinału. Biorąc pod uwagę jedynie mecze ligowe, ostatnie pięć to cztery zwycięstwa i remis w starciu z Liverpoolem.

Wolverhampton – Manchester City, historia

Pojedynki Wilków z The Citizens w ostatnich latach potrafiły dostarczyć niemałych emocji. Bilans spotkań bezpośrednich biorąc pod uwagę pięć zeszłych meczów nie jest dla nich taki zły. Wolverhampton wygrał dwa mecze, a pozostałe trzy zakończyły się zwycięstwami Manchesteru City.

Wolverhampton – Manchester City, kursy bukmacherskie

Wolverhampton – Manchester City, przewidywane składy

Wolves: Jose SA – Boly, Coady, Saiss – Dendoncker, Joao Moutinho, Johny Castro, Ruben Neves, Fernando Marcal – Jimenez, Hwang

Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Ake, Laporte, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, Silva – Mahrez, Sterling, Foden

Wolverhampton – Manchester City, transmisja

Transmisja spotkania będzie dostępna w Internecie na stronie bukmachera Betclic.