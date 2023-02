Wolverhampton – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (04.02.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

W nadchodzący weekend rozegrana zostanie 22. kolejka Premier League. W sobotę Wolverhampton podejmie na własnym terenie zespół Liverpoolu. To w 2023 roku już trzecie starcie między tymi ekipami, bowiem dwukrotnie mierzyły się one w Pucharze Anglii. Początek spotkania o godzinie 16. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wolverhampton – Liverpool, typy i przewidywania

Po mundialowej przerwie klubowe rozgrywki w Wielkiej Brytanii bardzo przyspieszyły. W 2023 roku Wolverhampton oraz Liverpool rozegrali już po sześć spotkań, w tym dwukrotnie mierzyli się między sobą. Zarówno jeden, jak i drugi zespół w obecnym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. “The Reds” szybko wypisali się z walki o mistrzostwo Anglii, a “Wilki” do samego końca będą drżeć o utrzymanie. Lista absencji w ekipie Jurgena Kloppa wciąż jest długa i niepokojąca, dlatego spodziewamy się, że przed własną publicznością Wolverhampton będzie w stanie jej się postawić. Nasz typ – Wolverhampton nie przegra.

Wolverhampton – Liverpool, sytuacja kadrowa

Wolverhampton nie będzie mógł w sobotę skorzystać z kontuzjowanych Sasy Kalajdzicia, Chiquinho, Pedro Neto i Bertranda Traore. Lista absencji po stronie Liverpoolu jest nieco dłuższa. Niezdolni do gry w najbliższym meczu są Arthur, Luis Diaz, Diogo Jota, Roberto Firmino, Ibrahima Konate oraz Virgil van Dijk. Na problemy zdrowotne narzeka ponadto Fabio Carvalho.

Wolverhampton – Liverpool, ostatnie wyniki

W 2023 roku Wolverhampton tylko raz cieszył się ze zwycięstwa. W poprzedniej ligowej kolejce przegrał z Manchesterem City 0-3, a wcześniej odpadł z Pucharu Anglii po porażce z Liverpoolem. “Wilki” mają na swoim koncie zwycięstwo z West Hamem United (1-0).

Przygoda w Pucharze Anglii skończyła się także dla “The Reds”, którzy przegrali 1-2 z Brighton. W Premier League również długo czekają na zwycięstwo. Liverpool ma za sobą bezbramkowy remis z Chelsea, kolejną porażkę z Brighton (0-3), a także przegraną przeciwko Brentford (1-3).

Wolverhampton – Liverpool, historia

W ostatnich tygodniach doszło do dwóch bezpośrednich spotkań między tymi ekipami. 7 stycznia mecz w Pucharze Anglii zakończył się remisem 2-2, co zwiastowało jego powtórzenie. W drugim starciu lepszy okazał się Liverpool, który wygrał 1-0 po trafienia Harveya Elliotta.

Wolverhampton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że faworytem sobotniego spotkania są goście z Liverpoolu. Kurs na ich zwycięstwo wynosi około 1,90. W przypadku wygranej “Wilków” jest to nawet 4,0. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL w STS zakłady bukmacherskie można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Wolverhampton – Liverpool, przewidywane składy

Wolverhampton – Liverpool, transmisja meczu

Sobotni mecz 22. kolejki Premier League między Wolverhampton a Liverpoolem rozpocznie się o godzinie 16. Transmisję można śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

