PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wolfsburg – Bayern: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed nami ostatnia kolejka niemieckiej ekstraklasy. Bawarczycy, którzy już wcześniej zapewnili sobie dziesiąty z rzędu mistrzowski tytuł zagrają terenie Wilków. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego w barwach Bayernu?

Volkswagen Arena 1. Bundesliga VfL Wolfsburg Bayern Monachium 5.10 5.40 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2022 21:42 .

Wolfsburg – Bayern, typy i przewidywania

Obie drużyny do sobotniego spotkania przystąpią z podobnym celem – z dobrej strony zaprezentować się w ostatnim meczu obecnego sezonu. W roli faworyta na murawę wybiegną oczywiście podopieczni Juliana Nagelsmanna, którzy będą chcieli również zmazać plamę po dwóch ostatnich słabych występach. Okazję ku temu mają bardzo dobrą, bowiem zmierzą się z drużyną, która wyjątkowo im leży. Potwierdza to bilans bezpośrednich pojedynków oraz historia ich ostatnich starć. Dlatego też stawiamy w tym meczu na wygraną gości. Nasz typ: zwycięstwo Bayernu

STS 1.55 wygrana Bayernu Zagraj!

Wolfsburg – Bayern, ostatnie wyniki

Bayern swój dziesiąty z rzędu mistrzowski tytuł zapewnił sobie już wcześniej. Jego przewaga nad drugą w tabeli Borussią Dortmund na kolejkę przed zakończeniem sezonu wynosi aż 10 punktów. Gra i forma prezentowaną przez drużynę prowadzoną przez Juliana Nagelsmanna pozostawiała jednak wiele do życzenia, czego potwierdzeniem były również ostatnie dwa ligowe występy Bayernu, w których zapisał na swoje konto tylko jeden punkt. Najpierw przegrał 1:3 w wyjazdowym meczu z FSV Mainz, a przed tygodniem zremisował na Allianz Arena 2:2 ze Stuttgartem. W 33 dotychczas rozegranych spotkań Bayernowi udało się wygrać w tym sezonie 24. Bilans ten będzie starał się poprawić w sobotnie popołudnie i w dobrym stylu zakończyć obecny sezon.

Wyjazdowym rywalem bawarskiego giganta będzie zajmujący 13. miejsce w tabeli VfL Wolfsburg, który przed ostatnią kolejką ma szansę na awans nawet na 10. pozycję. Potrzebuje do tego jednak wygranej z Bayernem oraz korzystnych rozstrzygnięć w innych pojedynkach, które będą toczyły się równolegle.

Wilki do sobotniego spotkania przystąpią z optymizmem, bowiem w ostatnich tygodniach prezentowali się bardzo dobrze. W trzech ostatnich meczach zapisali na swoje konto siedem punktów, a z pięciu ostatnich wygrali trzy. Wolfsburg wygrał także dwa ostatnie pojedynki przed własną publicznością – 4:0 z Arminią Bielefeld i 5:0 z FSV Mainz.

Zobacz także: aktualna tabela Bundesligi

Wolfsburg – Bayern, historia

Bilans dotychczasowych pojedynków obu drużyn jest koszmarny dla Wolfsburga, któremu na boiskach niemieckiej Bundesligi udało się wygrać tylko w czterech z 49 rozegranych spotkaniach przeciwko Bayernowi. Z kolei Bawarczycy na swoim koncie mają aż 39 zwycięstw.

W pierwszej konfrontacji w tym sezonie Bayern pewnie wygrał w Monachium 4:0, a na listę strzelców wpisywali się Thomas Mueller, Dayot Upamecano. Leroy Sane i Robert Lewandowskiego. Była to jednocześnie już ósma z rzędu ligowa wygrana Bawarczyków z Wolfsburgiem.

Wilki po raz ostatni Bayernowi punkty urwały we wrześniu 2019 roku, kiedy zremisowały na Allianz Arena 2:2. Na zwycięstwo czekają natomiast od stycznia 2015 roku.

Wolfsburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern choć gra już o pietruszkę, w sobotnie popołudnie będzie chciał się pożegnać z obecnym sezonem zwycięstwem. Do spotkania na Volkswagen Arena przystąpi w roli faworyta, co widać również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Kursy na wygraną Bayernu kształtują się w okolicy 1.55. Taki kurs znajdziecie między innymi w ofercie STS, który oferuje również zakład bez ryzyka do 100 zł. Możecie go odebrać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Wolfsburg – Bayern, przewidywane składy

Obecny sezon zakończył się już dla kilku zawodników obu zespołów. W drużynie Wolfsburga w sobotnie popołudnie nie zobaczymy Paulo Otavio, Waldsmidta i Williama.

Z kolei trener Bayernu Julian Nagelsmann nie będzie miał do swojej dyspozycji pauzującego za czerwoną kartkę Kingsleya Comana oraz zmagających się z chorobą Marca Roci i Corentina Tolisso.

W składzie bawarskiego zespołu od pierwszej minuty powinien wystąpić Robert Lewandowskiego, dla którego niewykluczone, że będzie to ostatni występ na niemieckich boiska. Reprezentant Polski jest mocno łączony z opuszczeniem klubu i przenosinami do Barcelony.

Wolfsburg: Casteels – Baku, Lacroix, Brooks, van de Ven – Arnold – Schlager, Gerhardt – Wind, Kruse – Nmecha

Bayern: Neuer – Stanisic, Suele, Hernandez, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Mueller, Musiala – Lewandowski

Wolfsburg – Bayern, transmisja meczu

W sobotę dobiegnie pierwszy sezon niemieckiej Bundesligi, podczas którego meczów nie mogliśmy oglądać w tradycyjnej telewizji. Nie obejrzymy również sobotniego spotkania Wolfsburga z Bayernem. Prawami do transmisji dysponuje bowiem platforma streamingowa Viaplay, która jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu.

Zupełnie za darmo mecze Bundesligi, w tym te z udziałem Bayernu Monachium można także oglądać na internetowej stronie bukmachera STS, który udostępnia transmisje dla swoich klientów. Aby uzyskać do nich dostęp należy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz w ciągu ostatnich 24 godzin zagrać dowolny zakład.