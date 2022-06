Włochy – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (04.06.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Włochy – Niemcy to mecz, który elektryzuje najbardziej spośród wszystkich sobotnich bojów, które odbędą się w ramach Ligi Narodów UEFA. Podopieczni Roberto Manciniego będą chcieli się podnieść po dotkliwej porażce w meczu Finalissima 2022 przeciwko Argentynie. Tymczasem zespół Hansiego Flicka ma zamiar kontynuować passę bez porażki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Stadio Renato Dell’Ara Liga Narodów A, grupa 3. Włochy Niemcy 2.95 3.40 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2022 09:26 .

Włochy – Niemcy, typy i przewidywania

Włosi szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili w ośmiu z ostatnich 11 meczów. Niemniej Squadra Azzurra zaliczyła wpadkę z Macedonią Północną, która skutkuje tym, że czterokrotnych mistrzów świata zabraknie na mundialu w Katarze. Co również warte odnotowania, Włosi nie potrafili zachować czystego konta w pięciu z ostatnich sześciu spotkań.

Niemcy to natomiast team, który wygrał osiem z dziewięciu ostatnich meczów. Jedyne starcie, które ekipa Hansiego Flicka nie wygrała w ostatnim czasie, to zremisowana potyczka z Holandią. Godne uwagi jest to, że reprezentacja Niemiec zdobył aż 30 bramek w ostatnich ośmiu meczach.

Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, spodziewamy się zwycięstwa Die Mannschaft. Nasz typ: wygrana Niemców.

Włochy – Niemcy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Włoch w ostatnich sześciu meczach poniosła dwie porażki. Ostatnio aktualni mistrzowie Europy ulegli Argentynie (0:3), a wcześniej z placu gry na tarczy schodzili po spotkaniu z Macedonią Północną (0:1).

Squadra Azzurra w roli gospodarza nie wygrała też w ostatnim czasie ze Szwajcarią. Bój Włochów z Helwetami zakończył się remisem (1:1). Ostatnie zwycięstwo na swoim terenie podopieczni Roberto Manciniego zaliczyli z Belgią (2:1) w Lidze Narodów UEFA w październiku 2021 roku.

Niemcy są z kolei zespołem, który od dziewięciu meczów pozostaje bez porażki. Drużyna Hansiego Flicka w pokonanym polu pozostawiła jednak w dużym stopniu niżej notowanych rywali jak Liechtenstein (9:0), czy Armenia (4:0).

W roli gościa piłkarze Die Mannschaft są natomiast bez porażki od pięciu spotkań. W tym czasie zanotowali cztery zwycięstwa i remis. Ostatnie starcie reprezentacja Niemiec zaliczyła z Holandią, gdy zremisowała 1:1. Gola dla niemieckiej ekipy strzelił wówczas Thomas Mueller.

Włochy – Niemcy, historia

Obie ekipy po raz ostatni grały ze sobą w listopadzie 2016 roku. Wówczas miał miejsce wynik 0:0. Kilka miesięcy wcześniej obie drużyny grały ze sobą także na mistrzostwach Europy we Francji. Wówczas górą byli Niemcy, którzy wygrali po serii rzutów karnych 6:5. W normalnym czasie gry miał miejsce wynik 1:1.

Włochy – Niemcy, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Roberto Manciniego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Włochy – Niemcy, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Ligi Narodów UEFA będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Włochy – Niemcy transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Extra. Starcie rozpocznie się o godzinie 20:45.

