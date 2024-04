SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Szymon Sobczak

Wisła Kraków Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 15:46 .

Wisła – Piast, typy bukmacherskie

Wisła Kraków w środowym meczu będzie miała po swojej stronie ogromny atut – wypełniony po brzegi stadion. Fani Białej Gwiazdy pojawią się na Reymonta z wiarą, że drużyna z ich pomocą wywalczy awans do finału. Nie przemawia za tym jednak forma wiślaków, którzy mają za sobą kompromitujący występ w Głogowie. Z drugiej strony całkiem niedawno wyeliminowali Widzew Łódź, który w Ekstraklasie spisuje się zdecydowanie lepiej od Piasta Gliwice. W Krakowie na pewno możemy spodziewać się ciekawego i zaciętego pojedynku. Kto awansuje do finału? Trudno powiedzieć. Ja stawiam na to, że w tym meczu zobaczymy gole z obu stron. Warto również zwrócić uwagę na ofertę Superbet, który pozwala nowym klientom zagrać na gola jednej z drużyn po kursie 100.00. Więcej informacji znajdziesz poniżej. Mój typ: BTTS

Superbet 1.70 BTTS – obie strzelą Zagraj!

Kurs 100.00 na gola jednej z drużyn w meczu Wisła – Piast

Bukmacher Superbet przygotował ciekawą ofertę na półfinałowe mecze Pucharu Polski. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł zagrać zakład na gola jednego z zespołów po kursie 100.00. Jak skorzystać z oferty?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, pamiętając o wyrażeniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie gola wybranej drużyny w meczu Wisła Kraków – Piast Gliwice (typ zakładu: Wisła Kraków Strzeli Gola – tak lub Wisła Kraków – Liczba Goli – powyżej 0.5 lub Piast Gliwice Strzeli Gola – tak lub Piast Gliwice – Liczba Goli – powyżej 0.5). Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł

Wisła – Piast, ostatnie wyniki

Wisła do środowego spotkania nie przystąpi w najlepszym nastrojach. To przede wszystkim efekt fatalnego występu w ostatnim ligowym meczu w Głogowie, w którym Biała Gwiazda przegrał 2:3 z Chrobrym. Tracąc punkty w tym spotkaniu drużyna prowadzona przez Alberta Rude znacząco oddaliła się od swojego głównego celu, jakim jest bezpośredni awans do Ekstraklasy. W Krakowie wierzą jednak, że w środę zobaczą zupełnie inny zespół, który nawiąże do bardzo dobrego występu w ćwierćfinałowym meczu z Widzewem Łódź.

Piast ostatnich tygodni również nie mógł zaliczyć do udanych. W czterech meczach przed przerwą na reprezentacje zdobył tylko trzy punkty, pokonując 1:0 Puszczę Niepołomice. Drużyna Aleksandara Vukovicia w tym czasie musiała również uznać wyższość Ruchu Chorzów (0:3), Radomiaka Radom (2:3) i Legii Warszawa (1:3). Z kolei w ostatniej ligowej kolejce zremisowała u siebie 2:2 ze Śląskiem Wrocław.

Wisła – Piast, historia

Ostatnie pojedynki obu zespołów miały miejsce jeszcze w Ekstraklasie. W sezonie 2021/22 Piast na własnym stadionie wygrał 1:0, natomiast mecz w Krakowie zakończył się remisem 2:2. Wart podkreślenia jest również fakt, że Piast nie przegrał żadnego z czterech ostatnich wyjazdowych spotkań z Wisłą.

Wisła – Piast, kursy bukmacherskie

Wisła do zdecydowanej większości ligowych spotkań przystępuje w roli faworyta. W przypadku środowego meczu w Pucharze Polski jest jednak inaczej. Mówią o tym również kursy bukmacherów na ten mecz. Według nich faworytem są goście. Rozważając typ na wygraną Piasta w podstawowym czasie gry kurs oscyluje w okolic 2.40. Z kolei typ na wygraną Wisły to kurs w granicach 2.70-3.10. W tym miejscu warto także zwrócić uwagę na ofertę Superbet dla nowych klientów. Podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL możesz postawić na gola jednej z drużyn po kursie 100.00. Więcej informacji o tej oferty znajdziesz powyżej.

Wisła – Piast, typ kibiców

Kto awansuje do finału Pucharu Polski? Wisła Kraków 0% Piast Gliwice 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wisła Kraków

Piast Gliwice

Wisła – Piast, przewidywane składy

W składzie Wisły możemy spodziewać się roszad względem składu, który rozpoczął ostatni mecz w Głogowie. Szkoleniowiec Albert Rude nadal jednak nie będzie mógł skorzystać ze sporej grupy kontuzjowanych zawodników. Na jej czele znajduje się niewątpliwie najlepszy strzelcem drużyny Albert Rodado.

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Szot – Villar, Duda, Carbo, Alfaro, Brejgu – Sobczak

Piast: Plach – Huk, Munoz, Czerwiński, Mokwa – Kądzior, Dziczek, Tomasiewicz, Kostadinov, Felix – Piasecki

Wisła – Piast, transmisja meczu

Półfinałowy mecz Pucharu Polski Wisłą Kraków – Piast Gliwice rozegrany zostanie w środę (3 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja z meczu dostępna będzie na kanałach Super Polsat i Polsat Sport Extra.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.