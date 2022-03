Wisła Kraków – Lech: typy, kursy, zapowiedź (13.03.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Lech Poznań

Wisła Kraków – Lech Poznań to najciekawiej zapowiadający się mecz 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Mimo że obie ekipy mają zupełnie inne cele. Kolejorz walczy o mistrzostwo Polski. Tymczasem Biała Gwiazda zamierza utrzymać ligowy byt. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Wisłą Kraków – Lech Poznań, typy i przewidywania

Wisła Kraków w tym sezonie jest jednym z najgorzej punktujących zespołów w PKO Ekstraklasie w roli gospodarza. Biała Gwiazda na swoim obiekcie nie gra z luzem i polotem. Jak na razie w 11 spotkaniach rozegranych na Reymonta wygrała cztery razy, dwukrotnie zremisowała i pięć razy przegrała.

Nie spodziewamy się zatem fajerwerków po grze ekipy Jerzego Brzęczka. Tym bardziej że Lech Poznań na wyjazdach w tej kampanii zainkasował 19 oczek. Spodziewamy się spokojnej wiktorii zespołu Macieja Skorży. Nasz typ: wygrana Lecha.

Wisła Kraków – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Wisłą Kraków w 2022 roku nie wygrała jeszcze żadnego spotkania. Biała Gwiazda w pięciu rozegranych meczach poniosła trzy porażki i zaliczyła dwa remisy. Dwa punkty wiślacy wywalczyli już pod dowództwem Jerzego Brzęczka. Niemniej sytuacja ekipy z Krakowa w ligowej tabeli jest fatalna.

Tydzień temu Wisła zremisowała na wyjeździe z Lechią Gdańsk (1:1). Wcześniej natomiast zaliczyła porażkę z Legią Warszawa (1:2) i podział punktów z Górnikiem Łęczna (0:0). Tym samym krakowski team legitymuje się obecnie bilansem zaledwie 23 oczek.

Lech Poznań ma natomiast za sobą porażkę z Rakowem Częstochowa (0:1), co bez wątpienia podrażniło morale Kolejorza. Kolejorz w ogóle ostatnio prezentuje sinusoidalną dyspozycję. W meczu z Cracovią roztrwonił przewagę, remisując ostatecznie (3:3). Odbiło się to na Buk-Becie Termalice, który został rozbity przez poznańską ekipę (5:0).

Tymczasem w boju z Lechią Gdańsk drużyna Macieja Skorży dominowała przez większość spotkania, ale na nic to się zdało. Ostatecznie to Kolejorz opuszczał plac gry na tarczy (0:1). Znów w kolejnym spotkaniu Lech podrażniony nie dał szans rywalowi, pokonując pewnie Pogoń Szczecin (3:0). Ostatnio jednak lechici ponownie zaliczyli wpadkę z Rakowem (0:1), co nie może wróżyć najlepiej wiślaków.

Wisła Kraków – Lech Poznań, historia

W pierwszym w starciu między obiema ekipami w tej kampanii Lech Poznań nie dał żadnych szans Wiśle Kraków, wygrywając przekonująco 5:0. Ogólnie w sześciu ostatnich spotkaniach między obiema drużynami Kolejorz wygrał cztery raz, jedno spotkanie zakończyło się remisem i raz górą była Wisła.

Wisła Kraków – Lech Poznań, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Jerzego Brzęczka w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5,75. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z tygodnia bez ryzyka do 1300 zł.

Wisła Kraków Remis Lech Poznań 6.00 4.05 1.57 5.75 4.00 1.62 6.00 4.05 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 17:32 .

Wisła Kraków – Lech Poznań, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Wisła – Lech transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenach Canal+ Premium i Canal+ Sport 3. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

