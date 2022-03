PressFocus Na zdjęciu: Joao Amaral

Wisła – Lech: transmisja w telewizji oraz stream online. Pozostająca bez zwycięstwa w tym roku Biała Gwiazda w najciekawiej zapowiadającym się meczu 25. kolejki PKO Ekstraklasy podejmie u siebie walczącego o mistrzostwo Kolejorza. Spotkanie obejrzymy zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Sprawdź sposób, który pozwala na uzyskanie darmowego dostępu do kanałów, na których transmitowane są wszystkie mecze Ekstraklasy.

Wisła – Lech, gdzie obejrzeć

Sytuacja Wisły Kraków z tygodnia na tydzień staje się coraz trudniejsza. Od momentu zatrudnienia Jerzego Brzęczka na stanowisku trenera w grze wiślaków widać poprawę, ale nie przekłada się to na zdobycz punktową. Biała Gwiazda w tym roku pozostaje bez wygranej, a w niedzielę czekają bardzo trudny pojedynek z walczącym o mistrzostwo Polski Lechem Poznań.

Kolejorz początku rundy wiosennej również nie może zaliczyć do udanych. W pięciu dotychczasowych spotkaniach odniósł bowiem tylko dwa zwycięstwa i zanotował dwie porażki. Do meczu w Krakowie przystąpi jednak w roli faworyta. Goście nie mogą jednak zlekceważyć przeciwnika, który z pewnością będzie zdeterminowany do sprawienia niespodzianki.

Pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie zakończył się klęską Wisły, bowiem Lech przed własną publicznością wygrał aż 5:0. Teraz Kolejorzowi o zwycięstwo będzie zapewne trudniej. Sprawdź typy na mecz Wisła – Lech.

Wisła – Lech, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz, który rozpocznie się o godzinie 17:30, będzie transmitowany “na żywo” na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Pojedynek w Krakowie skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.

Wisła – Lech: transmisja na żywo za darmo

Hit Ekstraklasy będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Umożliwia to promocja przygotowana przez bukmachera Fuksiarza, korzystając z której można odebrać dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go. Jednym z kanałów, który znajduje się w ofercie jest Canal+ Sport 3, na którym obejrzymy “na żywo” wszystkie mecze Ekstraklasy. O to co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Kurs 25.00 na wygraną Wisły, 10.00 na wygraną Lecha w BETFAN

Bardzo atrakcyjną promocję na niedzielne spotkanie przygotował bukmacher BETFAN, który pozwala postawić na zwycięstwo Wisły po bardzo wysokim kursie 25.00, natomiast na wygraną Lecha po kursie 10.00. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej oferty?

Zarejestruj konto w Betfan podając kod promocyjny GOAL w dniach 11.03 (10:00) – 13.03 (17:00) Wpłać pierwszy depozyt o minimalnej wartości 65 zł. Postaw dowolny kupon za minimum 50 zł. W ten sposób odblokujesz sobie możliwość skorzystania z promocji na mecz Wisła – Lech. Jeżeli kupon okaże się nietrafiony, BETFAN w ramach zakładu bez ryzyka dokona zwrotu do kwoty 600 zł. Postaw pojedynczy zakład na wygrana Wisły (po kursie 25.00) lub Lecha (po kursie 10.00) na stronie promocji (nie znajdziemy go w ofercie głównej). Maksymalna stawka zakładu to 15 zł.

Wisła – Lech, transmisja online

Transmisja online z meczu Wisła – Lech będzie dostępna w usługach Canal+ online i Polsat Box Go. Do drugiej z nich można teraz uzyskać dostęp zupełnie za darmo. Wystarczy spełnić dwa proste warunki, które przedstawiliśmy powyżej.

Wisła – Lech, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i w roli faworyta stawiają przyjezdnych z Poznania. Kursy na wygraną Kolejorza kształtują się w okolicy 1.50 – 1.55.

Wisła Kraków Lech Poznań 7.25 4.50 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 marca 2022 11:58 .

