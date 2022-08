West Ham – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Tottenhamu

West Ham – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. W najbliższą środę odbędą się derby Londynu, tym razem rozgrywane pomiędzy West Hamem i Tottenhamem. Oba zespoły są na skrajnie różnych etapach budowania drużyny, a dużo lepiej wypadają w tym zestawieniu Koguty.

London Stadium Premier League West Ham Tottenham 3.75 3.80 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2022 22:09 .

West Ham – Tottenham, typy i przewidywania

Podopieczni Davida Moyesa nie przypominają w niczym drużyny, która w ubiegłym sezonie zagwarantowała sobie udział w eliminacjach do europejskich pucharów. West Ham fatalnie wszedł w sezon i po czterech kolejkach zajmuje dopiero 17 miejsce w tabeli Premier League z jednym zwycięstwem. Dyspozycja drużyny dziwi tym bardziej, że latem z istotniejszych zawodników Młoty opuścił jedynie Issa Diop. Sztab szkoleniowy musi jak najszybciej znaleźć remedium na te problemy, bo w innym przypadku Tottenham przejedzie się po nich jak walec w derbach.

Nie bez powodu Tottenham wymieniano przed sezonem w gronie zespołów, które będą walczyły o mistrzostwo Anglii. Włodarze Kogutów wreszcie sięgnęli nieco głębiej do kieszeni i w efekcie tego sprowadzili Richarlisona, a także Bissoumę, czy Romero. Dzięki tym wzmocnieniom drużyna prezentuje się naprawdę dobrze, a punkty straciła jedynie w meczu z Chelsea Londyn. Antonio Conte świetnie dopasował do siebie poszczególne elementy układanki, dzięki czemu Koguty znów są drużyną konkurencyjną, a przede wszystkim wyglądają na głodną sukcesów. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

West Ham – Tottenham, ostatnie wyniki

Formę ligową West Hamu tłumaczyć można ewentualnie tym, że drużyna skupiła się w pełni na wywalczeniu kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Cel został osiągnięty, dlatego można skupiać się już na poprawie sytuacji w ligowej tabeli. A ta jest niewesoła. West Ham pierwsze zwycięstwo odniósł dopiero w poprzedniej kolejce w starciu z Aston Villą. Młoty po wyrównanym meczu wygrały 1:0. Oprócz tego przegrały z Brighton, Nottingham Forest i Manchesterem City.

W poprzedniej kolejce Tottenham bez problemów poradził sobie z Nottingham Forest i dzięki dwóm bramkom Harry’ego Kane’a wygrał 2:0. Wcześniej piłkarze Conte zanotowali zwycięstwo przeciwko Wolverhampton, a noga powinęła im się tylko w starciu derbowym z Chelsea. Zakończyło się ono remisem 2:2.

West Ham – Tottenham, sytuacja kadrowa

David Moyes prawdopodobnie będzie musiał poradzić sobie w środę bez kilku istotnych zawodników. Wykluczony jest występ kontuzjowanego Nayefa Aguerda. Poza Marokańczykiem z urazami zmagają się również Johnosn, Cresswell i Dawson. Ich występy stoją pod znakiem zapytania.

Po stronie Tottenhamu na pewno nie zobaczymy Lucasa Moury, który nabawił się kontuzji i zabrakło go w kadrze na mecz z Nottingham Forest. Wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy również Bryana Gila, który finalizuje przenosiny do Valencii, a także zmagających się z urazami Romero i Skippa.

West Ham – Tottenham, historia

W ubiegłym sezonie Koguty dwukrotnie były górą w starciu z West Hamem. Na własnym stadionie wygrały 3:1, a oprócz tego zwycięstwem zakończyli mecz ćwierćfinałowy pucharu Ligi Angielskiej. W 9 kolejce Premier League to West Ham był górą w derbach rozgrywanych na London Stadium. Patrząc po ostatnich pięciu meczach, statystyki wyglądają następująco. Tottenham wygrał dwukrotnie, tyle samo zwycięstwa zanotował West Ham, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Jak widać zazwyczaj są to spotkania mocno wyrównane.

West Ham – Tottenham, kursy bukmacherskie

Mimo że środowy mecz rozgrywany jest na London Stadium, to Tottenham wskazywany jest jako wyraźny faworyt. Bukmacherzy oferują kursy na wygraną Kogutów w wysokości ok. 2.05. Typ na zwycięstwo West Hamu jest wyższy i oscyluje w granicach 3.75. Jeśli chodzi o remis, waha się on w granicach 3.80. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

West Ham – Tottenham, przewidywane składy

West Ham: Fabiański – Kehrer, Zouma, Ogbonna – Soucek, Rice, Coufal, Pablo Fornals, Emerson – Antonio, Bowen

Tottenham: Lloris – Sanchez, Dier, Davies – Emerson Hoejberg, Bissouma, Perisic – Kulusevski, Kane, Richarlison

West Ham – Tottenham, transmisja

Transmisję z tego spotkania znajdziecie na antenie CANAL+Premium, a także Viaplay. Spotkanie zaplanowane zostało na 31 sierpnia o godzinie 20:45 w środę.

