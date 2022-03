West Ham – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (17.03.2022)￼

Pressfocus Na zdjęciu: Pierwszy mecz 1:0 wygrała Sevilla

West Ham – Sevilla: typy i kursy na mecz rewanżowy ⅛ Ligi Europy. W pierwszym starciu Sevilla pokazała, jak wyrachowany futbol potrafi grać, kontrolując tempo meczu i nie dopuszczając rywali do groźnych sytuacji bramkowych. Zwycięstwo 1:0 awansu do kolejnej fazy nie zapewnia, ale daje poczucie komfortu przed wyjazdowym starciem w Londynie.

West Ham – Sevilla, typy i przewidywania

Gospodarze w ostatnim czasie obniżyli nieco loty. Efektem tego były aż trzy kolejne porażki na przestrzeni ośmiu dni. Nie najlepiej spisuje się formacja defensywna, która dopuściła do wielu groźnych sytuacji bramkowych w ostatnich meczach. Młoty spadły przez to w lidze na szóstą pozycję i ciężko będzie walczyć o europejskie puchary. Ofensywnie grająca drużyna w spotkaniu z Sevillą nie wykreowała sobie zbyt dużo sytuacji do strzelenia gola, co spada głównie na barki miernej postawy Michaila Antonio.

Sevilla w La Lidze stopniowo traci animusz z rundy jesiennej i regularnie gubi punkty. Pozwoliło to zbliżyć się do niej FC Barcelonie i Atletico Madryt. W starciu z West Hamem drużyna zagrała dość oszczędnie, ale wymarzony wynik osiągnęła. Podopieczni Lopeteguiego chcieliby w tym sezonie powalczyć o triumf w rozgrywkach Ligi Europy, które są zdecydowanie ich ulubionymi. Wyeliminowanie West Hamu wydatnie się do tego przyczyni. O ile utrzymają taką dyscyplinę w defensywie, jak w trakcie pierwszego starcia. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

West Ham – Sevilla, sytuacja kadrowa

Trener David Moyes dalej będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Bowena, Coufala i Ogbonny. Dobrą wiadomością jest powrót na boisko Andrija Yarmolenko, który w meczu z Aston Villą był autorem jednego z trafień.

W Sevilli szpital. Lista zawodników kontuzjowanych wciąż jest bardzo długa, a trener ma z tego powodu ograniczone pole manewru. Niedostępny pozostają Diego Carlos, Lamela, Montiel, Papu Gomez, Reges, Rekik i Suso. Dodatkowo zabraknie też zawieszonego za kartki Lucasa Ocamposa.

West Ham – Sevilla, ostatnie wyniki

Młoty w ostatnim czasie grają w kratkę, co widać po osiąganych przez nich wynikach. Pięć ostatnich spotkań to dwa zwycięstwa i trzy porażki. Warto zaznaczyć, że w każdym z tych spotkań West Ham tracił bramkę.

Bilans Sevilli również nie jest zachwycający. Piłkarze z Andaluzji zanotowali w ostatnich pięciu meczach dwa zwycięstwa, dwa remisy i porażkę. Podopieczni Lopeteguiego remisowali w spotkaniach ze słabymi Deportivo Alaves i Rayo Vallecano, co nie najlepiej świadczy o ich formie.

West Ham – Sevilla, historia

Po raz pierwszy w historii oba zespoły mierzyły się 10 marca. Wówczas po dosyć oszczędnym w akcje bramkowe meczu Sevilla wygrała 1:0.

West Ham – Sevilla, kursy bukmacherskie

Niższe kursy bukmacherzy oferują na wygraną West Hamu, co naturalnie wskazuje ich jako faworytów. Mimo to w skali rozgrywek europejskich są one na wysokim pułapie. Kurs na Młoty wynosi nawet 2.30, podczas gdy na wygraną Sevilli 3.40.

West Ham – Sevilla, przewidywane składy

West Ham: Areola – Fredericks, Dawson, Zouma, Johnson – Soucek, Rice, Vlasic, Benhrama, Pablo Fornals – Yarmolenko

Sevilla: Bono – Navas, Kounde, Gudelj, Augustinsson – Delaney, Joan Jordan, Rakitic – Corona, En-Nesyri, Martial

West Ham – Sevilla, transmisja

Spotkanie obejrzycie na Viaplay. Początek 17 marca o godzinie 21:00. Spotkanie skomentują Dawid Król i Dominik Piechota.