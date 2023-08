IMAGO/Ulmer/Teamfoto Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Werder Brema Bayern Monachium Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2023 12:49 .

Werder – Bayern, typy bukmacherskie

W Monachium nikt nie dopuszcza do siebie myśli o możliwej stracie punktów na inaugurację nowego sezonu. Wzmocniony między innymi Harry’m Kane’m zespół Bayernu jest niemal murowanym faworytem do zwycięstwa w piątkowy wieczór. My również nie spodziewamy się innego rezultatu i stawiamy na wygraną Bayernu. Tym bardziej, że w Superbet taki zakład można postawić po bardzo wysokim kursie 300.00. Poniżej wyjaśniamy zasady tej oferty. Nasz typ: wygrana Bayernu

Superbet *300.00 gol Bayernu Zagraj!

Werder – Bayern: kurs 300.00 na zwycięzcę lub remis

Superbet przygotował dla Czytelników goal.pl świetną ofertę – kurs 300.00 na zakład 1, X lub 2 na dowolny mecz 1. kolejki Bundesligi. Z oferty można skorzystać rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL. Dzięki tej ofercie można otrzymać bonus o wartości 300 zł. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL wyrażając zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty o wartości przynajmniej 50 zł Zagraj pierwszy kupon SOLO obejmujący zakład 1X2 na dowolny mecz 1. kolejki Bundesligi Minimalna stawka kuponu musi wynieść 2 zł W przypadku trafienia, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 600 zł

Przed ewentualną wypłatą otrzymanego bonusu należy dokonać obrotu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie promocji.

Werder – Bayern, ostatnie wyniki

Bayern w ramach przygotowań do nowego sezonu rozegrał pięć sparingowych spotkań, w których odniósł cztery zwycięstwa i doznał jednej porażki. W pokonanym polu zostawiał między innymi Liverpool i AS Monaco, natomiast musiał uznać wyższość tylko Manchesteru City.

Bawarczycy mają również za sobą pierwsze oficjalne spotkanie, o którym chcą jednak jak najszybciej zapomnieć. W meczu o Superpuchar Niemiec wysoko 0:3 przegrali przed tygodniem z RB Lipsk.

Jeszcze większy zawód swoim kibicom sprawił Werder Brema, który zdążył już się pożegnać z rozgrywkami o Puchar Niemiec. Z kwitkiem odprawił go zespół Viktorii Koeln.

Werder – Bayern, historia

Bayern nie przegrał żadnego z 27 ostatnich ligowych spotkań przeciwko Werderu, odnosząc przy tym aż 23 zwycięstwa. W poprzednim sezonie Bawarczycy w pierwszym meczu u siebie rozbili ekipę z Bremy aż 6:1, natomiast w rundzie rewanżowej zwyciężyli na jej terenie 2:1.

Werder – Bayern, kursy bukmacherskie

Bayern jest zdecydowanym faworytem bukmacherów do zwycięstwa w piątkowym meczu. W standardowych ofertach kursy na wygraną gości nie przekraczają 1.30. Rozważając typ na ten mecz warto jednak skorzystać z promocji Superbet, gdzie po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL otrzymamy możliwość postawienia zakładu na ten mecz po kursie 300.00. Szczegóły oferty przedstawiamy wyżej.

Werder – Bayern, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayernu 0% remisem 0% wygraną Werderu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bayernu

remisem

wygraną Werderu

Bayern – Werder, przewidywane składy

W zespole Bayernu w piątkowym meczu na pewno nie będą mogli wystąpić Neuer oraz sprowadzony latem z Borussii Dortmund Guerreiro. Możemy się natomiast spodziewać gry od pierwszej minuty Harry’ego Kane’a, Kim Min-jae i Konrada Laimera.

W drużynie gospodarzy ze względów zdrowotnych nie wystąpią Keita, Salifou i Woltemade. Do Werderu latem dołączył Dawid Kownacki, ale według niemieckich mediów piątkowy mecz rozpocznie na ławce rezerwowych.

Werder: Pavlenka – Pieper, Stark, Friedl – Weiser, C. Groß, A. Jung – Bittencourt, Stage – Füllkrug, Ducksch

Bayern: Ulreich – Pavard, Kim, de Ligt, Davies – Kimmich, Laimer – Sane, Musiala, Coman – Kane

Bayern - Werder, transmisja meczu

Mecz Bayernu z Werderem rozegrany zostanie w piątek (18 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

