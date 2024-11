fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta – Pogoń, typy bukmacherskie

Warta Poznań jako spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy cały czas przechodzi proces przebudowy. Na dzisiaj Zieloni legitymują się bilansem 16 oczek, mając siedem punktów przewagi nad Pogonią Siedlce, będącą czerwoną latarnią rozgrywek. Ogólnie niedzielna batalia z udziałem obu ekip może mieć duże znaczenie w kontekście rywalizacji o utrzymanie się w Betclic 1. Lidze. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego ciekawe jest natomiast to, że beniaminek rozgrywek brał udział w siedmiu z ostatnich 10 spotkań w roli gościa, gdy bramki padały z obu stron. To może dawać do myślenia przed startem potyczki. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Warta – Pogoń, ostatnie wyniki

Ekipa z Poznania przystąpi do niedzielnego starcia, mając w pięciu ostatnich potyczkach dwa zwycięstwa, dwie porażki i remis. Przed reprezentacyjną przerwą Warta podzieliła się punktami z Odrą Opole (0:0). Z placu gry na tarczy poznaniacy schodzili natomiast w starciach z Zagłębiem Lubin (0:3) w Pucharze Polski czy z Ruchem Chorzów w ligowej batalii (1:2). Tymczasem ostatni mecz u siebie poznański team wygrał, pokonując Chrobrego Głogów (1:0).

Zespół dowodzony przez Adama Noconia przystąpi natomiast do potyczki po cennym zwycięstwie z Kotwicą Kołobrzeg (2:1). Wcześniej natomiast Pogoń w ośmiu starciach sześć razy przegrała i dwukrotnie remisowała. Na wyjazdach siedlczanie prezentują się z kolei fatalnie, mając cztery z rzędu porażki. Ostatni raz po trzy oczka w tego typu starciu sięgnęli 24 sierpnia, gdy pokonali Stal Stalową Wolę (3:1).

Warta – Pogoń, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Warty Poznań został oszacowany na 2.03. Remis kształtuje się na poziomie 3.40. Opcję na zwycięstwo Pogoni Siedlce wyceniono bardzo podobnie. Przy okazji rywalizacji drużyn Piotra Klepczarka i Adama Noconia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka, to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Warta Poznań Pogoń Siedlce 2.03 3.40 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2024 11:20 .

Warta – Pogoń, typ kibiców

Warta – Pogoń, sytuacja kadrowa

Wygląda na to, że obie ekipy przystąpią do potyczki w optymalnych zestawieniach. Przed startem rywalizacji u gospodarzy uwagę przyciąga przede wszystkim Kacper Michalski, mający trzy trafienia na koncie. Z kolei w ekipie z Siedlec interesującym graczem wydaje się Karol Podliński, mający sześć zdobytych bramek w tej kampanii.

Warta – Pogoń, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia tylko w internecie. Transmisja ze spotkania Warta Poznań – Pogoń Siedlce zacznie się o godzinie 12:00 i będzie do zobaczenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

