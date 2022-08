Warta – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź (07.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

W czwartej kolejce, w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, zawodnicy Warty Poznań staną w szranki z piłkarzami Pogoni Szczecin. Ekipa z Wielkopolski w końcu ostatnio wygrała. Czy Warta Poznań pójdzie za ciosem? Zapraszamy do naszej zapowiedzi tego meczu. Poniżej przedstawiamy między innymi informacje o ostatnich wynikach i bieżące kursy bukmacherskie.

Stadion Dyskobolii Ekstraklasa Warta Poznań Pogoń Szczecin 3.90 3.55 2.06 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 sierpnia 2022 15:31 .

Warta – Pogoń: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że zawodnicy gości zanotują zwycięstwo w trakcie niedzielnej konfrontacji w Grodzisku Wielkopolskim. Początek sezonu w wykonaniu Warty Poznań był słaby. Gospodarze zanotowali dwie porażki. Ostatnio co prawda wygrali, ale tylko nad beniaminkiem z Legnicy. Pogoń Szczecin znowu chce walczyć w tym sezonie o najwyższe lokaty. Goście muszą zatem wygrywać spotkania z drużynami z tej półki. Portowcy odpadli już z eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mogą zatem w większym stopniu skupić się na rozgrywkach ligowych.

Warta – Pogoń: sytuacja kadrowa

W ekipie z Poznania jedynym kontuzjowanym jest Bartosz Kieliba. Pod znakiem zapytania stoi występ Mateusza Kupczaka. W szeregach Pogoni Szczecin nie zagrają zaś Rafał Kurzawa, Bartłomiej Mruk oraz Alexander Gorgon (urazy).

Warta – Pogoń: ostatnie wyniki

Warta Poznań rozpoczęła sezon od wyjazdowego spotkania z Rakowem Częstochowa. Ekipa z Wielkopolski przegrała 0:1. Później przyszło domowe spotkanie z Wisłą. Klub z Płocka wyraźnie triumfował 4:0. Bohaterami tamtej potyczki byli Rafał Wolski oraz Davo, którzy zdobyli po dwie bramki. W ostatniej kolejce Warta Poznań rywalizowała na wyjeździe z Miedzią Legnica. Ostatecznie klub z Wielkopolski po zaciętym spotkaniu zwyciężył 2:1.

Pogoń Szczecin ma za sobą już nieudane eliminacje do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Tydzień temu Portowcy wyraźnie przegrali na wyjeździe z Broendby 0:4 i odpadli z kwalifikacji (w pierwszym spotkaniu było 1:1). Jak tej drużynie idzie w rozgrywkach ligowych? Do tej pory Pogoń Szczecin rozegrała trzy spotkania. Portowcy zanotowali dwa zwycięstwa (2:1 z Widzewem Łódź oraz 1:0 z Jagiellonią Białystok) i jedną porażkę (1:2 ze Śląskiem Wrocław).

Warta – Pogoń: historia

W rozgrywkach 2021/22 byliśmy świadkami dwóch spotkań pomiędzy tymi klubami. W Grodzisku Wielkopolskim Warta Poznań zremisowała z Pogonią Szczecin 1:1. Portowcy objęli prowadzenie po trafieniu z rzutu karnego Kamila Drygasa. W końcówce do wyrównania doprowadził natomiast fiński pomocnik Robert Ivanov. Spotkanie w Szczecinie także było bardzo zacięte. Portowcy musieli odrabiać straty po trafieniu Adama Zrelaka. W doliczonym czasie gry gola na wagę jednego punktu zdobył defensor Konstantinos Triantafyllopoulos.

Warta – Pogoń: kursy bukmacherskie

Faworytem tej potyczki PKO BP Ekstraklasy są gracze ze Szczecina.

Warta – Pogoń: przewidywane składy

Warta: Lis – Ivanov, Szymonowicz, Stavropoulos – Grzesik, Kiełb, Żurawski, Matuszewski – Szczepański, Kopczyński – Zrelak

Pogoń: Stipica – Stolarski, Triantafyllopoulos, Zech, Machado – Dąbrowski – Almqvist, Kowalczyk, Smoliński, Grosicki – Zahović

Warta – Pogoń: transmisja

Niedzielny mecz Warty z Pogonią będzie dostępny na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Warto wiedzieć, iż możesz zobaczyć tę potyczkę też w usłudze CANAL+ online.