Villarreal – Panathinaikos: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2023)

IMAGO / Pressinphoto / Jose Torres Na zdjęciu: Juan Foyth

Villarreal Panathinaikos Ateny Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 21:02 .

Villarreal – Panathinaikos: przewidywania

W meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Europy w grupie F zespół Villarrealu zmierzy się z ekipą Panathinaikosu Ateny. Faworyt czysto na papierze wydaje się dość oczywisty, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że ekipa z Grecji nie jest przysłowiowym chłopcem do bicia. W dotychczasowych spotkaniach zespół z La Liga zdobył sześć punktów i zajmuje drugą pozycję w tabeli. Z kolei goście są tuż za plecami i wciąż mogą marzyć o grze w dalszej fazie rozgrywek. Niemniej mój typ na to spotkanie: Villarreal lub remis i powyżej 1,5 gola.

STS 1.59 Villarreal lub remis i powyżej 1,5 gola Zagraj!

Villarreal – Panathinaikos: ostatnie mecze

W dotychczasowych spotkaniach fazy grupowej gospodarze z Hiszpanii zainkasowali sześć punktów, notując dwa zwycięstwa. Jedyna porażka – co ciekawe – przytrafiła się właśnie w wyjazdowej potyczce z Grekami. Wówczas padł wynik 2:0 dla ekipy z Aten. W weekendowym meczu z La Liga pokonała Osasunę 3:1. Jeśli chodzi o zespół Panathinaikosu, to oni w analogicznym okresie czasu w pucharach zdobyli o dwa oczka mniej. Składają się na to dwie porażki, jeden remis i jedna wygrana. W weekend zespół ze stolicy Grecji przegrał w lidze z Arisem 0:2.

Villarreal – Panathinaikos: historia

Historia rywalizacja tych zespołów jest stosunkowo krótka. Ekipy te mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Ostatni raz oczywiście w tej edycji Ligi Europy, wówczas 2:0 wygrali czwartkowi goście. Poza tym w 2009 roku w ramach Ligi Mistrzów raz lepsi okazali się Hiszpanie, a za drugim razem padł remis 1:1.

Villarreal – Panathinaikos: kursy bukmacherów

Przy okazji tego meczu zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Villarreal – Panathinaikos: kto wygra?

Kto wygra? Villarreal 0% Remis 0% Panathinaikos 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Villarreal

Remis

Panathinaikos

Villarreal – Panathinaikos: przewidywane składy

Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Panathinaikos Ateny Ivan Jovanović Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Panathinaikos Ateny Ivan Jovanović Rezerwowi ▼ Antonio Espigares 6 Etienne Capoue 8 Juan Foyth 10 Daniel Parejo 13 Filip Jörgensen 15 José Luis Morales 16 Alejandro Baena 17 Kiko Femenia 24 Alfonso Pedraza 37 Carlos Romero 2 Georgios Vagiannidis 6 Zeca 7 Fotis Ioannidis 8 László Kleinheisler 10 Bernard 15 Vasilios Xenopoulos 18 Enis Cokaj 29 Alexander Jeremejeff 34 Sebastián Palacios 52 Tonny Vilhena 77 Benjamin Verbic 91 Alberto Brignoli Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Panathinaikos Ateny Ivan Jovanović Villarreal Marcelino 4-4-2 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Panathinaikos Ateny Ivan Jovanović Rezerwowi ▼ Antonio Espigares 6 Etienne Capoue 8 Juan Foyth 10 Daniel Parejo 13 Filip Jörgensen 15 José Luis Morales 16 Alejandro Baena 17 Kiko Femenia 24 Alfonso Pedraza 37 Carlos Romero 2 Georgios Vagiannidis 6 Zeca 7 Fotis Ioannidis 8 László Kleinheisler 10 Bernard 15 Vasilios Xenopoulos 18 Enis Cokaj 29 Alexander Jeremejeff 34 Sebastián Palacios 52 Tonny Vilhena 77 Benjamin Verbic 91 Alberto Brignoli

Villarreal – Panathinaikos: transmisja

Początek rywalizacji w meczu Villarrealu z Panathinaikosem już w czwartek 30 listopada o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania dostępna będzie na platformie Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.